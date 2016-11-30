Компания SAP Labs открыла в Петербурге D-shop – инновационный центр разработок, в котором можно будет попробовать в действии современное технологическое оборудование (3D-печать, беспилотные аппараты, очки виртуальной реальности, Интернет вещей, искусственный интеллект, голосовое управление) с тем, чтобы позже найти ему применение в бизнесе. Лаборатория будет доступна как партнёрам SAP, так и студентам вузов, проходящих практику в компании.

Аналогичный центр D-shop уже работает в Москве. Из идей, которые были предложены в лаборатории, несколько уже нашли своё воплощение в реальных бизнес-процессах. Остальные находятся в проработке. В частности, был создан сценарий для дронов, когда аппараты собирают информацию с воздуха, она передаётся в облако, а затем на основании этих данных компанией принимается решение. Такая технология может найти своё применение в сельском хозяйстве. Также появился прототип решения в области Интернета вещей для индивидуального производства — "Умный конвейер", когда производственная линия сама определяет необходимые действия.

– Задача D-shop – стимулировать интерес наших специалистов к инновационным разработкам, – рассказала Наталья Иванова, исполнительный директор SAP Labs в СНГ. – Часть своего рабочего времени они смогут при наличии идей проводить в центре.