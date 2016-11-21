В понедельник утром, 21 ноября, в СМИ появилась информация, что в Петербурге пропала 15-летняя школьница. За две недели до этого она познакомилась в парнем, переписку с которым на арабском языке обнаружила мать. Женщина испугалась, что девятиклассница может покинуть страну и обратилась в полицию.

Уже к вечеру понедельника местные СМИ опубликовали новую информацию о том, что девочка нашлась. Она ночевала у подруги и не предупредила мать об этом. А переписку школьница шифровала специально, чтобы мать не смогла её прочитать. Кроме того, издания Петербурга опубликовали и мнения одноклассников пропавшей, которая жаловалась на тотальный контроль матери и трудные отношения с молодым человеком. В школе она появлялась нечасто.

Однако в пресс-службе МВД по Петербургу информацию не подтвердили. Как пояснили Metro, ни о какой переписке в полицию информации не поступало. О том, что она у подруги, правоохранительным органам также не известно.

Однако известно то, что девушка уже неоднократно покидала дом и её не раз возвращали домой. Заявление мать написала в воскресенье, 20 ноября, в течение сегодняшнего дня шли поиски подростка.