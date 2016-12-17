В Петербурге в воскресенье, 18 декабря, ожидается слабый туман и гололёд.

Температура воздуха в течение суток будет держаться в районе 0 градусов.

Гололёд и туман ухудшат ситуацию на дорогах Петербурга. МЧС рекомендует водителям соблюдать осторожность при поездках и учитывать опасность гололёда.

- Залогом безопасной езды в условиях тумана является снижение скоростного режима, и соблюдение дистанции, - отметили в ведомстве. - Требование о включении габаритных огней, фар ближнего света или противотуманных фар, при движении в условиях тумана является одним из основных. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается — в этом случае перед автомобилем возникает плотный световой занавес, не только препятствующий остаткам видимости, но отражающий свет фар, ослепляя тем самым водителя. Пешеходам в тумане рекомендуется так же, как и в темное время суток, обозначить себя светоотражающими элементами, быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись, что водители вас заметили и пропускают.