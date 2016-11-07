Свора собак напала на 7-летнюю девочку во дворе дома 22 по проспекту Культуры в Выборгском районе Петербурга 2 ноября. Ребенка с укусами увезли в больницу.

По словам очевидцев, стаю собак, покусавших девочку, держали взаперти две жительницы одного из домов на проспекте Культуры. Одна из женщин выпустила животных на улицу, и они напали ребенка.

На севере Петербурга 7-летнюю девочку покусали собаки (подробнее)

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту нападения собак на 7-летнюю девочку.

Следователи задержали двух петербурженок. Информация о том, что женщины содержали в квартире в многоэтажном доме большое количество собак, при этом не ухаживая за животными, подтвердилась.

По факту нападения собак на 7-летнюю девочку в Петербурге возбуждено уголовное дело (подробнее)

Как сообщили 7 ноября в пресс-службе ведомства, в отношении двух женщин 1972 года рождения, подозреваемых в преступлении, Выборгский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Сотрудники следственных органов продолжают расследование уголовного дела о нападении своры собак на 7-летнюю девочку в Петербурге.