Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по факту нападения своры собак на маленькую девочку. Накануне вечером, 2 ноября, ребёнка покусали во дворе дома 22 по проспекту Культуры в Выборгском районе города.

На севере Петербурга 7-летнюю девочку покусали собаки (подробнее)

В рамках расследования данного уголовного дела были задержаны и доставлены в отдел полиции две женщины, которые проживают в доме рядом с местом нападения собак на ребёнка. В квартире в многоэтажном доме женщины содержат большое количество собак, не оказывая надлежащего ухода.

Также следователи побеседовали со свидетелями и мамой 7-летней девочки. Ребёнок в настоящее время находится в больнице.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента. Решается вопрос о судьбе животных.

Уголовное дело находится на особом контроле руководителя Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.