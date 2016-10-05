Новые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев проходят по центру Москвы и основным транспортным путям. Metro совместно с пресс-службой столичного правительства разбирается, зачем такая сеть нужна, кому она поможет и как ей пользоваться.

Зачем нужна "Магистраль"

"Мы хотим, чтобы пассажирам было удобно совершать повседневные поездки по Москве, полностью полагаясь на наземный общественный транспорт, – сообщает официальный портал столичного правительства. – Например, чтобы можно было приехать из своего района в центр по делам, переместиться в другую часть центра, чтобы встретиться с друзьями в кафе, потом вернуться домой — и всё это с помощью наземного транспорта.

Для этого транспорт должен ходить быстро и часто, быть вместительным и удобным и главное — ездить там, где нужно пассажирам. Запуск маршрутной сети "Магистраль" — один из шагов на пути к этой цели.

Какие будут изменения

Чтобы транспорт в центре стал удобнее, будет запущено три типа маршрутов: магистральные, районные и социальные.

Магистральные маршруты основные и самые длинные. Они соединяют сразу несколько районов Москвы с центром и между собой, например Ленинский с Ленинградским проспектом, Лужники и Семёновскую, Нагатинскую и Полежаевскую. Эти маршруты отмечены толстой линией на новой схеме. Интервал движения — 5 – 10 минут. Это самые быстрые и частые маршруты сети.

Районные маршруты более короткие: они соединяют районы с центром. На них легко добраться до магистрального маршрута или совершить короткую поездку. Интервал движения — 10–15 минут.

Социальные маршруты помогают жителям Москвы доехать до центров "Мои документы", поликлиник, МФЦ и других социально значимых мест. Интервал движения — до 30 минут.

Что будет с маршрутами

Популярные маршруты в центре будут магистральными и "выпрямленными", чтобы повысить скорость движения и сократить интервалы. Например, троллейбус № 62 от "Ударника" до "Тёплого Стана" теперь называется М4, это магистральный маршрут с интервалом движения каждые четыре минуты. Ближайшие несколько месяцев транспорт по маршрутам будет ходить с двумя номерами — новым и старым. Также можно будет посмотреть, как переименовались маршруты, на любой схеме транспорта в центре.

Если раньше на старых маршрутах транспорт должен был делать петли и двигаться по улицам с односторонним движением, то теперь ничто не мешает ему ходить по одной и той же улице в обоих направлениях. Так удобнее запоминать маршруты и находить нужные остановки.

Ночные маршруты немного изменятся. Н1, Н2, Н3, Н4, Н5 и Н6 будут объединены единым пересадочным узлом на Славянской площади, около станции метро "Китай-город". Ночью эти маршруты будут съезжаться на Славянскую площадь, чтобы припозднившиеся пассажиры могли пересесть между ними и отправиться на другой конец города. Интервалы движения останутся прежними — 30 минут. Остальные круглосуточные маршруты останутся без изменений.

Будут ли новые маршруты

Один из новых маршрутов — автобус А от площади трёх вокзалов до Лужников. Теперь с вокзалов легко попасть в центр, проехать по бульварам и выехать на Комсомольский проспект. А на "Сапсан" можно поехать на автобусе. Раньше единственный способ попасть в центр с Казанского, Ленинградского или Ярославского вокзала — спуститься в метро. Из-за этого станция метро "Комсомольская" самая загруженная в городе. Теперь вместо метро можно использовать наземный транспорт.

Другой пример — маршрут М1, который соединяет Ленинский и Ленинградский проспекты через центр. Можно сесть на Тверской и через 15 минут оказаться возле Парка Горького или поехать дальше по Ленинскому проспекту и выйти у Нескучного сада.

Как разобраться в нумерации маршрутов

Все переименованные маршруты теперь содержат букву М: М1, М2, М3 и так далее. Нумерация маршрутов — подряд сверху вниз против часовой стрелки:

— М1 — по Ленинградскому проспекту;

— М2 — по Кутузовскому;

— М3 — по Комсомольскому;

— М4 — по Ленинскому;

— М5 и М6 — по Варшавскому;

— M7 — по Волгоградскому;

— М8 — по шоссе Энтузиастов;

— М9 — по проспекту Мира.

Специально для проекта созданы новые остановочные флажки, карты и трафареты на автобусе. Первое время на трафаретах будут и старые, и новые номера маршрутов:.

Почему новые маршруты быстрее

Две причины: на маршрутах больше автобусов, а сами маршруты распрямились и почти полностью перешли на выделенные полосы.

Как теперь ездить

Приходите на остановку, проверяете маршруты по схеме, ждёте 5 — 10 минут и садитесь в автобус или троллейбус нужного маршрута. В нём действуют все те же проездные документы, что и в других видах наземного транспорта, в том числе карты "Тройка".

Основной пересадочный узел магистральных маршрутов — Лубянка. Это значит, что вы сможете доехать практически в любой район Москвы или любую часть центра с одной пересадкой на Лубянке.

Сроки

В октябре 2016 года будет запущена первая очередь маршрутов. Постепенно появятся новые маршруты, новые остановки и новые автобусы. Последняя очередь сети "Магистраль" будет запущена в 2017 году.