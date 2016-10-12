В среду в СМИ появилась информация, что на днях в Москве неизвестный мужчина избил несовершеннолетнюю дочь Фёдора Емельяненко. Как пишет "Р-Спорт" со ссылкой на НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, в настоящий момент 16-летняя девочка находится у них.

– Мария Емельяненко лежит у нас в отделении, – рассказали Metro в справочной НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. – Про выписку сегодня не говорили, значит, не будет. Температура у девочки 36,7. Избита? В полиции все данные.

В то же время в справочной не стали говорить, является ли Мария Емельяненко дочерью Фёдора Емельяненко.

Политики, врачи и спортсмены поделились с Metro мнением о турнире, где дрались дети Кадырова

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве репортёру Metro заявили, что информации у них по поводу избиения девочки нет.

– Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, – сообщил дежурный офицер. Позже он отметил, что в связи с сообщениями об избиении девушки в полиции проводят проверку.

Как сообщало Metro, на прошлой неделе Фёдор Емельяненко подверг критике турнир по смешанным единоборствам в Грозном, на котором провели поединки дети президента Чечни Рамзана Кадырова. После этого на Емельяненко обрушилась критика со стороны представителей бойцовского клуба "Ахмат".

– Я не думаю, что это связано с теми событиями, – заявил Metro боец смешанных единоборств Сергей Харитонов. – Думаю, это даже не совпадение, а какой-то слух. Мне кажется, никакого нападения не было. Но если даже и было, то связи я не вижу.

В то же время Харитонов осуждает критику, которая обрушилась на Фёдора Емельяненко после его высказываний о детских боях:

– Конечно, оскорбления в адрес Фёдора я считаю неприемлемыми. Такого не ожидал! Каждый может отстаивать свою точку зрения, но я не разделяю ничьих сторон. Я считаю, такие бои можно проводить, но только если дети будут в защитной амуниции. А то, что Фёдора называют, например, петухом – считаю, это оскорбление в его адрес.

Председатель Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев считает, что если дочь Емельяненко действительно избили, то это или совпадение, или провокация.

– Считаю, этот инцидент абсолютно с историей боёв не связан, – заявил Metro Тапаев. – Скорее всего, это совпадение или провокация. Насколько это возможно, поможем с поиском нападавшего. Гражданские активисты докажут, что это провокация. Нападавшим был или неадекватный человек, или тот, кто преследовал цели обострить ситуацию.

Отметим, 16-летняя Мария Емельяненко – старшая дочь Фёдора Емельяненко, родилась от первой супруги российского мастера смешанных единоборств Оксаны.