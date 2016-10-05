Спортсмены, общественные деятели, врачи и политики активно обсуждают прошедший на днях в Грозном международный турнир по смешанным единоборствам "Grand Prix Akhmat-2016", в показательных поединках которого участвовали дети главы Чечни Рамзана Кадырова. Они соревновались со своими сверстниками.

В итоге десятилетний сын Кадырова Ахмад отправил своего соперника в нокаут за 14 секунд. Два других его сына — Эли и Адам — победили своих оппонентов в показательных поединках в весовых категориях до 27 и 35 килограммов соответственно.

Эти поединки раскритиковал легендарный российский боец Фёдор Емельяненко. Он написал в своём блоге в Instagram, что в поединках отсутствовали меры безопасности.

– По официальным правилам вида спорта, признанного в министерстве спорта РФ, спортсмены в возрасте до 21 года должны выходить на ринг в шлеме, накладках, а до 12 лет еще и в рашгарде или в футболке, – написал Емельяненко. – Поединки проводились по правилам, которые существуют для взрослых спортсменов-профессионалов, что не подходит для детей. Детям до 12 лет вообще не разрешено выступать по правилам ММА (смешанные единоборства, – Прим. Ред.). То, что происходило вчера на турнире в Грозном, недопустимо, а тем более, это нельзя оправдывать.

Позицию Емельяненко раскритиковал член фракции ЛДПР, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

– Подобные бои стоит проводить во всех регионах России. Всё там нормально с моральной точки зрения! Ничего страшного не происходит, спорт есть спорт, – заявил Metro Лебедев. – Более того, если сегодня дети посмотрят на эти поединки и побегут заниматься в спортивную секцию – это будет хорошо. Единственное, в чём я согласен с Фёдором – это в вопросе защиты. Да, скорей всего, детям до определённого возраста нельзя драться на ринге без щитков и шлемов. Это уже недоработка организаторов.

Лебедев добавил, что не стоит винить федеральный канал Матч ТВ за показ поединков детей в прямом эфире.

– У нас каждый день СМИ показывают убийства, насилие, смерть, кровь. Ну, сколько можно? Уже не хочется включать телевизор, потому что сплошной негатив. А здесь это спорт, – отметил он.

Мастер смешанных боевых искусств Сергей Харитонов в разговоре с Metro отметил, что тоже не видит в произошедшем чего-то ужасного.

– Такие поединки, на мой взгляд – нормальное явление, – сказал Харитонов. – Не надо представлять наш вид спорта как что-то очень кровавое и жестокое, где ничего нельзя приобрести, а можно только получить травмы на всю жизнь. Просто дети должны выходить на ринг защищёнными. Вот этого не было – и это очень плохо.

Уже известно, что Министерство спорта РФ запросит информацию об участниках турнира в Грозном по смешанным единоборствам, в рамках которого были проведены показательные детские бои, а также проведет разбирательство.