В Москве сотрудники полиции задержали молодого человека по подохрению в причинении вреда здоровью одному из пассажиров столичного метрополитена.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержан 27-летний житель Московской области.

Известно, что при входе в вагон на станции метро "Новогиреево" между двумя молодыми людьми возник конфликт, сообщает пресс-служба МВД России по Москве.

После взаимных оскорблений один из оппонентов дважды ударил ножом второго и сразу скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками УВД на Московском метрополитене на этой же станции подозреваемый был задержан.

Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по Москве в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ "Хулиганство", а также статьёй 116 УК РФ "Побои", и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.