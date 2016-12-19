В новой галерее "Фрагмент" открылись выставки молодых художников, посвящённые Москве. Одна из экспозиций названа «Метрореализм». Здесь Ильмира Болотян представляет 11 зарисовок из жизни столичной подземки. Пассажиров и работников метрополитена она рисует в необычной технике, близкой к цветной графике.

Вопрос – ответ

Художница, автор выставки "Метрореализм" Ильмира Болотян

Как родилась серия?

Несколько лет назад у меня почему-то возникло стойкое нежелание пользоваться метрополитеном. Ещё коллеги по работе, творческие люди, повторяли, что человек не должен находиться под землёй. Я даже получила права, но, побывав в московских пробках, поняла, что наше метро – лучший способ передвижения. Тогда я решила наблюдать за людьми. Зарисовки в метро с натуры вызывали любопытство у людей. И я начала снимать украдкой на камеру телефона, чтобы потом работать над сценами. Я долгое время искала технику, которая бы подошла к теме, и нашла её на занятиях у иллюстратора Юли Блюхер. Первой работой в серии стало изображение грустно стоящего африканца в спортивном костюме с крестом на груди.

Кого рисовать в метро вам сложнее всего?

Сюжеты с участием двух людей рисовать сложнее, чем одиночную фигуру, но интереснее. Например, в серии есть лист, который можно было бы назвать «Две подруги. 14 февраля и 8 Марта». Я сняла этих девушек как раз в День влюблённых. В моей фантазии им не с кем было отметить этот день и они решили погулять вдвоём, но поссорились.

Как бы вы описали московское метро в сравнении с метро других стран?

В таких крупных городах, как Нью-Йорк, Лондон или Париж, публика, что называется, очень разношёрстная – там можно встретить людей всех национальностей Земли. В Лондоне в метро очень много людей в деловых костюмах, а в Нью-Йорке часто в вагонах выступают разные танцевальные группы, которые проделывают сложные трюки на поручнях. В нашей столице внимание обращаешь прежде всего на само метро, его архитектуру и оформление.

Какие работы вам особо дороги?

Одна из них показывает спящего парня с розой. Было понятно, что он, скорее всего, крепко выпил, едет домой и, чтобы смягчить гнев жены или подруги, решил купить ей розу. Вторая – отец с дочкой, сидящей у него на коленях. Оба тоже спали, и этот сюжет, с одной стороны, получился о нежности, с другой – из-за ярких цветов он вызывает и чувство тревоги.