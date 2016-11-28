Анастасия Солтан погибла, выпав с 12 этажа дома на улице Бутлерова в Петербурге, где находится квартира ее родителей. В соцсетях перед смертью 22-летняя Настя оставила сообщение. За несколько часов до гибели она выложила ссылку на статью под заголовком "Я обижена на родителей за то, что не научили жить без них". А еще чуть ранее Анастасия написала большое сообщение о том, как чувствует себя в канун своего дня рождения, 24 ноября. "Сейчас приехала домой, к себе домой, к родителям. Сначала было...