На юго-востоке Москвы два автомобиля сбили насмерть 83-летнего пенсионера, переходившего дорогу в неположенном месте.
Как сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД, инцидент произошёл в воскресенье вечером.
"Около 20.00 мужчина 1933 года рождения переходил дорогу в неположенном месте. Его сбил автомобиль Citroen, после чего он попал под колеса "ГАЗели". От полученных травм мужчина скончался на месте", — сказал источник.
По факту ЧП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.