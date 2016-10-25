В Москве библиотека имени Волошина принимает у горожан ненужные книги

Теперь москвичам не нужно ломать голову, куда отдать накопленные собрания сочинений, хрестоматии или учебники. Библиотека-культурный центр им. Волошина готова принять в дар любые книги. За ними даже готовы отправить транспорт с грузчиками. По словам директора библиотеки Сергея Куприянова, за первые четыре дня акции им уже передали около тысячи книг.

– Бывают разные причины – кто-то переезжает, меняются семейные обстоятельства, либо ещё какие-то изменения, – рассказал Сергей газете Metro. – И люди готовы расстаться со своими собраниями. В этой ситуации мы готовы им помочь и забрать книги.

Запустить акцию решили после завершения ремонта в книгохранилище – появилось свободное место для книг:

– Литературу, которой у нас ещё нет, мы оставляем в своём фонде. Остальную комплектуем, собираем посылки и отправляем в Крым. На полуострове серьёзные проблемы с фондами, их больше двадцати лет не комплектовали литературой на русском языке.

Отдают москвичи в основном художественную классику, изданную в советское время. В библиотеке такой литературе рады, но читатели больше ждут дамские книжки.

– Любовные романы – это такой жанр, который востребован очень сильно, – поделился Сергей. – Более того, наши читатели просят свежие книги, они в очереди за ними стоят!

Новая акция библиотеки бессрочная. Реализовать её помогают меценаты:

– Пока нам готовы оплачивать дважды в месяц поездки за книгами в Подмосковье и раз в неделю по Москве. Для нас это шанс дать книгам вторую жизнь и продолжить их путешествие.