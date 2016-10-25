реклама
 Опубликовано : Сегодня 09:18

В Москве библиотека имени Волошина принимает у горожан ненужные книги

  • Зинаида Мишина

Вторая жизнь

реклама

Теперь москвичам не нужно ломать голову, куда отдать накопленные собрания сочинений, хрестоматии или учебники. Библиотека-культурный центр им. Волошина готова принять в дар любые книги. За ними даже готовы отправить транспорт с грузчиками. По словам директора библиотеки Сергея Куприянова, за первые четыре дня акции им уже передали около тысячи книг.

– Бывают разные причины – кто-то переезжает, меняются семейные обстоятельства, либо ещё какие-то изменения, – рассказал Сергей газете Metro. – И люди готовы расстаться со своими собраниями. В этой ситуации мы готовы им помочь и забрать книги.

Запустить акцию решили после завершения ремонта в книгохранилище – появилось свободное место для книг:

– Литературу, которой у нас ещё нет, мы оставляем в своём фонде. Остальную комплектуем, собираем посылки и отправляем в Крым. На полуострове серьёзные проблемы с фондами, их больше двадцати лет не комплектовали литературой на русском языке. 

Отдают москвичи в основном художественную классику, изданную в советское время. В библиотеке такой литературе рады, но читатели больше ждут дамские книжки.

– Любовные романы – это такой жанр, который востребован очень сильно, – поделился Сергей. – Более того, наши читатели просят свежие книги, они в очереди за ними стоят!

Новая акция библиотеки бессрочная. Реализовать её помогают меценаты:

– Пока нам готовы оплачивать дважды в месяц поездки за книгами в Подмосковье и раз в неделю по Москве. Для нас это шанс дать книгам вторую жизнь и продолжить их путешествие.

Отдадут навсегда

Пока в одной библиотеке книги принимают, в других их готовы отдавать. У нас в этом году уже была одна публичная акция по списанию, а сейчас готовится вторая. Когда будет доработан портал «Библио-Город», любой желающий сможет посмотреть на нём списки книг, которые мы готовы отдать, выбрать нужную для себя, а потом приехать и забрать её в библиотеке. 

Владимир Владимиров, и.о. генерального директора ГКУК г. Москвы «Дирекция культурных центров»

Самое популярное

Алексей Панин, последние новости: Актёр утверждает, что его хотят уничтожить6Фото

Алексей Панин, последние новости: Актёр утверждает, что его хотят уничтожить
Последние новости об Алексее Панине: В телешоу "Говорим и показываем" артиста обвинили в зоофилии9Фото

Последние новости об Алексее Панине: В телешоу "Говорим и показываем" артиста обвинили в зоофилии

Во время программы было продемонстрировано видео, на котором якобы запечатлены сексуальные действия Алексея Панина с собакой
Против живодёрок из Хабаровска в соцсетях запустили флешмоб14Фото

Против живодёрок из Хабаровска в соцсетях запустили флешмоб

Живодёрки из Хабаровска вызвали волну негодования среди пользователей соцсетей, которые запустили флешмоб с требованием тюремного наказания для девушек. В своих аккаунтах во «ВКонтакте», Instagram и Facebook присоединившиеся к флешмобу люди выкладывают селфи или фото своих домашних питомцев с хэштегами #живодерок_хабаровска_втюрьму и #остановимнасилие. “Убийцам не место среди нас”, - пишут возмущенные пользователи, призывая власти наказать живодёрок из Хабаровска по всей строгости закона....
В ЦПКиО на Елагином острове нашли мину

В ЦПКиО на Елагином острове нашли мину

В Парке культуры и отдыха на Елагином острове в Петербурге 24 октября была найдена минометная мина, сообщает "Фонтанка". Снаряд заметили посетители парка, прогуливаясь по берегу 3-го Северного пруда. Получив сообщение от очевидцев, представители администрации парка вызвали взрывотехников ОМОНа. По словам специалистов, прибывших на место, в парке обнаружили 50-миллиметровую неразорвавшуюся советскую мину времен Великой Отечественной войны. Для транспортировки снаряда на полигон были вызваны...
Павел Воля рассказал о своем отъезде из России: Не дождётесь!10Фото

Павел Воля рассказал о своем отъезде из России: Не дождётесь!

После информации о том, что Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми покидает Россию и будет жить в Испании, сам герой публикаций решил прокомментировать ситуацию. Павел оставил в своем блоге в Instagram большой пост о том, что никуда он не переехал и собирается жить в России. Как пояснил Воля, ни у него, ни у супруги нет паспортов других стран, только российские. А то, что семья постоянно путешествует и бывает в разных странах - нормальная история. Павел довольно резко высказался о...
К граффити с портретом Моторолы в Петербурге жители несут цветы3Фото

К граффити с портретом Моторолы в Петербурге жители несут цветы
Михаил Задорнов6Фото

Стала известна правда о здоровье Михаила Задорнова

Слухи вокруг состояния здоровья российского писателя-сатирика Михаила Задорнова не утихают. Ранее СМИ сообщили о том, что писатель был вынужден отменить несколько концертов из-за болезни, также появлялась новость о его госпитализации. Однако, что именно произошло с 68-летним комиком, и чем болен Задорнов, не сообщается. Михаил Задорнов признался, что ему предстоит пройти курс химиотерапии Корреспондент Metro поговорил с помощницей артиста и выяснил, как он себя чувствует. – Он не...
Алексей Панин с бывшей женой Людмилой Григорьевой5Фото

Алексей Панин опубликовал откровенные фото с бывшей женой с нудистского пляжа

Российский актёр Алексей Панин опубликовал на своей странице в соцсетях откровенные фотографии с бывшей супругой Людмилой Григорьевой. Об этом в среду сообщает "Комсомольская правда". По информации издания, снимки были сделаны на нудистском пляже в Одессе. На них на тот момент ещё муж и жена предстают полностью голыми. Что этими фотографиями хотел сказать Панин, неизвестно – никаких комментариев под снимками он не оставил. Однако, как предполагает издание, мужчина всё ещё не может пережить...
Клоун из Купчино вооружился молотком 4Фото

Клоун из Купчино вооружился молотком и снова вышел на улицу

Купчинского клоуна не напугали ни угрозы административной ответственности, ни обещания казаков поймать его. Он снова вышел на улицу, теперь появился на Бухарестской улице. Об этом в сети сообщают очевидцы. Однако полицию на помощь звать не стали. "Это какой-то УЖАС! Вчера в кармане на Бухарестской ненормальный в маске пугал прохожих!!! Там в основном гуляли пенсионерки с собачками и мамы с детьми! В руке у него был топор или молоток, я не разглядела!!! Это уже не шутки, в полицию звонить не...
Тестирование выкатного поля на стадионе "Крестовский"5Фото

Во время тестирования выкатного поля на стадионе "Крестовский" возникли трудности

Пресс-секретарь "Метростроя" Екатерина Гигиняк в разговоре с репортёром Metro рассказала о том, что во время технического прогона компания столкнулась с невыявленными ранее трудностями. – Надо понимать, что технический прогон – первый в истории этого поля. До этого оно ни разу не заезжало целиком в чашу. На его пути могут возникать препятствия, где-то может скакать программное обеспечение. Технический прогон существует для того, чтобы это все наладить. Говорить о том, что всё проходит хорошо и...
Пользователей Интернета тронула история о "самом страшном котёнке"6Фото

Пользователей Интернета тронула история о "самом страшном котёнке"

После долгих скитаний его взял к себе испанский приют
"Яндекс" запустил в Петербурге новый сервис для Интернет-торговли

"Яндекс" запустил в Петербурге новый сервис для Интернет-торговли
Даша Канануха и Тимур Батрутдинов30Фото

Тимур Батрутдинов женился: кого выбрал заядлый холостяк

Третий сезон шоу "Холостяк" закончился, а как сложилась жизнь финалистов после шоу, женился Тимур Батрутдинов на Даша Кананухе или нет – так и не было объявлено официально. Рассказать о том, женился Тимур Батрутдинов или нет, решил сам участник телепроекта – резидент Comedy club. В интервью "Антенне Телесемь" герой шоу "Холостяк" Тимур Хатирович Батрутдинов признался, что давно женился на своей работе. На такой выбор повлияло решение его мамы, которая уже сожалеет о содеянном. - Мама, видя, в...
Printscreen

"Самую толстую девочку Великобритании" бросил парень после того, как она похудела

Отношения Джорджии Дэвис - получившей звание самого толстого подростка Великобритании в 2008 году - и ее молодого человека Мэттью разрушило похудение, сообщает Mirror. Известно, что парень Дэвис работает уборщиком в спортзале. Друзья пары заявляют, что его расстраивало то, что Джорджия - для которой это уже девятый серьёзный роман - была больше сосредоточена на потере веса, нежели на построении крепких с ним отношений. В 2008 году вес Дэвис составлял 381 кг, сегодня она весит на 130 кг меньше -...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Кингисепп8Фото

Первый снег в Петербурге: фото делятся горожане, МЧС предупреждает автомобилистов

Сегодня 09:58 Первый снег в Петербурге, который и обещали синоптики, начался. 25 октября с утра в городе уже замечены первые снежинки. Петербуржцы докладывают об обстановке в разных районах города, а жители Ленобласти выкладывают в соцсети фото заснеженных городов. Так, в Кингисеппе снег уже укрыл крыши и землю. "Привет, Зима...В Кингисеппе снег идёт вовсю (120 км от СПб)", - пишут в соцсетях местные жители. "В Приморском районе на заливе начинает снежок кружить...", - отвечают петербуржцы. Шторм пришел в...

Самое популярное

Алексей Панин, последние новости: Актёр утверждает, что его хотят уничтожить6Фото
Театральная премьера. Недетские страсти разыграли на сцене3Фото

Галереи и видео

Алексей Панин, последние новости: Актёр утверждает, что его хотят уничтожить6Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама