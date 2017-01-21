Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин во время своего выступления на съезде партии "Единая Россия" выразил мнение, что ближайшие три года будут очень тяжёлыми для пенсионеров, так как их ждёт снижение реального размера пенсий, сообщают РИА Новости. Это будет происходить даже при условии сохранения индексации выплат.

"Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии все равно — в перспективе трех лет — они снижаются", — заявил он.

В пресс-службе Минтруда пояснили, что это связано с отменой индексации для работающих пенсионеров. При этом уменьшаться пенсия будет примерно на полпроцента каждый год. В связи с этим, по мнению Топилина, нужно внимательно подойти к решению вопроса о развитии пенсионной системы.

Напомним, что 1 февраля пенсии в России будут проиндексированы на 5,4 процента. Это уровень инфляции 2016 года.