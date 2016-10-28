Министерство финансов задумалось о том, что в связи со сложившейся в стране экономической ситуацией стоит ввести пособие по бедности. Об этом заявила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко в интервью "Российской газете". По её словам, это уже сложившаяся мировая практика, которую России стоило бы перенять.

"Сегодня было бы правильно и нам перейти на применение принципа нуждаемости при назначении отдельных социальных выплат и обсудить возможность введения нового вида пособия — пособия по бедности", — заявила Нестеренко.

При этом представитель ведомства отметила, что для реализации данной идеи стоит в начале определиться с понятием "нуждаемость", выработать единые критерии нуждаемости, а также порядок оценки доходов и имущества семьи. В первую очередь поддержка должна быть оказана многодетным семьям с детьми в возрасте до 16 лет, где работает лишь один родитель.

Несмотря на благородный порыв, Нестеренко добавила, что пока предложение министерства не отражено в проекте бюджета на 2017-2019 годы и лишь обсуждается в стенах ведомства.



Как отметил Metro директор Института актуальной экономики Никита Исаев, данное предложение преследует лишь одну цель – как-то обнадёжить людей, на фоне других идей ведомства по поводу повышения и введния различных налогов.

-Судя по всему, Минфин таким заявлением решил как-то сгладить впечатления от своих предыдущих предложений, прямо или косвенно повышающих нагрузку на граждан: это и намерение повысить все основные налоги, и идея отменить максимальную планку отчислений в социальные фонды с повышением НДС. Само по себе предложение ввести пособие по бедности можно рассматривать как положительное, ведь кризис значительно увеличил число россиян, проживающих за чертой бедности. И работа не является гарантом выхода из бедности: МРОТ (7800 рублей) у нас сейчас ниже прожиточного минимума (10 678 рублей). Даже если это пособие будет подтягивать доходы до прожиточного минимума, то это не вызовет у людей вопроса «зачем работать, если пособие все равно обеспечит потребности». Прожиточный минимум слишком мал, а на большее рассчитывать пока не приходится, - заявил эксперт.

При этом Исаев напомнил, что на практике представители министерства сами рапортуют о том, что в проекте бюджета на 2017 – 2019 годы такое пособие не предусмотрено, что лишний раз подтверждает тот факт, что это лишь на попытка улучшить образ Минфина.

–Говорить о том, что будет через три года - в нынешней ситуации все равно что гадать на кофейной гуще. С трудом верится в то, что вдруг откуда ни возьмись появятся свободные средства. Да и сам Минфин за это время вполне может "забыть" о своей инициативе, как это часто случалось ранее, - заключил он.