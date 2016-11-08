Министерство финансов подготовило ряд поправок в Налоговый кодекс, которые недавно были рассмотрены госкомиссией по законопроектной деятельности. С помощью них ведомство хочет освободить от налогов и страховых взносов на 2017-2018 годы ряд категорий самозанятых граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Делается это было для того, чтобы простимулировать людей "выйти из тени", то есть показать прелести официальной регистрации своей деятельности.

–Минфин как решение проблемы теневой занятости и легализации самозанятых предложил освободить от налогов и страховых взносов на 2017-2018 годы тех, кто занимается присмотром и уходом за детьми, больными и достигшими 80-летнего возраста граждан, репетиторством, уборкой жилых помещений, ведением домашнего хозяйства, - сказал собеседник агентства.

Чтобы получить данную льготу и начать официально выполнять свою работу, люди должны сначала уведомить ФНС об осуществлении своей деятельности.

Напомним, что в октябре СМИ сообщили о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам окончательно проработать вопрос о законодательном статусе самозанятых в России. В связи с чем эксперты решили, что лучшим вариантом будет, если люди начнут оформляться как индивидуальные предприниматели, получать патент и платить налоги и взносы во внебюджетные фонды, чтобы при необходимости получать бесплатную медицинскую помощь, а в будущем - государственную пенсию.

Как отметила Metro директор агентства по поиску домашнего персонала "Домашний круг" Василина Веселовская, данные льготы действительно могут убедить некоторых "выйти из тени", но больше это будет касаться молодёжи.

–Я думаю, что частично сработают эти меры. Но это относится больше к категории людей, которые не достигли пенсионного возраста, это скорее для молодёжи, а у нас много самозанятых в возрасте от 50 и выше. При этом, действительно, есть профессиональные педагоги, няни, домработницы, которые готовы отчислять деньги и устраиваться официально. Они интересуются, спрашивают об этом, но это всё также касается людей до 45 лет, – заявила она.