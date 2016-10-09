В Лос-Анджелесе появится место с очень строгим фейс-контролем: любой, кто покажется "специалистам по красоте" недостаточно привлекательным, останется за дверью.
Такую политику в своём ресторане будет проводить сайт знакомств BeautifulPeople.com. Тем не менее, отмечается, что шанс попасть внутрь у тех, кто не подходит под общепринятые стандарты красоты, все же есть - для этого нужно вступить в сообщество Beautiful People.
Интересно, что фейс-контроль будет представлять из себя не привычного громилу на входе, а целое жюри - "Полиция красоты" - из тренеров звезд, моделей и актеров.
Исполнительный директор BeautifulPeople.com, Грег Ходж, объясняет Metro, почему красивые не могут тусоваться с непривлекательными.
Как вам пришла в голову идея создания клуба "только для красивых"?
Концепция нашего сайта основывалась на базовых принципах человеческой натуры. Мы все хотим находиться рядом с теми, кого мы считаем привлекательным. Это же по Дарвину...миллионы лет эволюции. Понимаю, что некорректно так говорить, но это правда.
Но ведь красота - это очень субъективное понятие...
Да, поэтому мы, можно сказать, демократизировали процесс. Мы создали крупнейший в мире сайт для знакомств. Чтобы вступить в наше сообщество, претендента оценивают действующие участники противоположного пола, основываясь на фото и кратком описании. Если вас выбирает большинство, вы проходите.
Вы вышли в оффлайн?
Да, мы основали реальный клуб знакомств в Западной Голливуде “Beautiful People Private Members’ Club”
Почему появилась необходимость в его создании?
Сайт ориентирован на знакомства, а клуб - это место, где в реальности будут собираться все самые красивые.
Как будет работать фейс-контроль на входе?
Сам клуб будет доступен всем действующим членам сообщества и их гостям. На входе у нас будет дежурить "Полиция красоты", которые решат, достаточно ли привлекателен человек, чтобы зайти.
Будут ли какие-то исключения?
У нас в приоритете наши гости. Исключения, конечно, возможны, например, для состоятельных людей.
А почему именно для состоятельных?
Деньги - это во многом определяющий фактор привлекательности, особенно для женщин. За счет этого богатство вписывается в концепцию красоты.
А есть статистика привлекательных и непривлекательных, в зависимости от страны?
Наименее симпатичными считаются мужчины из Великобритании, России и Польши. В нашей базе только 9% одобренных членов из этих стран. Что касается женщин, то непривлекательными наши пользователи считают дам из Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.
А самые красивые откуда?
Мужчины - из Швеции (60% принятых в наше сообщество), Дании (40%) и Бразилии (41%). Женщины - из Норвегии (70%), Швеции (62 %) и Исландии (61%).
Я отправил вам свое фото, примете меня?
Нет. Но если у тебя есть 10 млн, то, возможно, шанс есть.
Что дальше?
Сейчас мы открылись в Лос-Анджелесе. Хотим теперь сформировать целую сеть таких заведений по всему миру.
Дмитрий Беляев