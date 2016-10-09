В Лос-Анджелесе появится место с очень строгим фейс-контролем: любой, кто покажется "специалистам по красоте" недостаточно привлекательным, останется за дверью.

Такую политику в своём ресторане будет проводить сайт знакомств BeautifulPeople.com. Тем не менее, отмечается, что шанс попасть внутрь у тех, кто не подходит под общепринятые стандарты красоты, все же есть - для этого нужно вступить в сообщество Beautiful People.

Интересно, что фейс-контроль будет представлять из себя не привычного громилу на входе, а целое жюри - "Полиция красоты" - из тренеров звезд, моделей и актеров.

Исполнительный директор BeautifulPeople.com, Грег Ходж, объясняет Metro, почему красивые не могут тусоваться с непривлекательными.

Как вам пришла в голову идея создания клуба "только для красивых"?

Концепция нашего сайта основывалась на базовых принципах человеческой натуры. Мы все хотим находиться рядом с теми, кого мы считаем привлекательным. Это же по Дарвину...миллионы лет эволюции. Понимаю, что некорректно так говорить, но это правда.

Но ведь красота - это очень субъективное понятие...

Да, поэтому мы, можно сказать, демократизировали процесс. Мы создали крупнейший в мире сайт для знакомств. Чтобы вступить в наше сообщество, претендента оценивают действующие участники противоположного пола, основываясь на фото и кратком описании. Если вас выбирает большинство, вы проходите.

Вы вышли в оффлайн?

Да, мы основали реальный клуб знакомств в Западной Голливуде “Beautiful People Private Members’ Club”

Почему появилась необходимость в его создании?

Сайт ориентирован на знакомства, а клуб - это место, где в реальности будут собираться все самые красивые.

Как будет работать фейс-контроль на входе?

Сам клуб будет доступен всем действующим членам сообщества и их гостям. На входе у нас будет дежурить "Полиция красоты", которые решат, достаточно ли привлекателен человек, чтобы зайти.

Будут ли какие-то исключения?

У нас в приоритете наши гости. Исключения, конечно, возможны, например, для состоятельных людей.

А почему именно для состоятельных?

Деньги - это во многом определяющий фактор привлекательности, особенно для женщин. За счет этого богатство вписывается в концепцию красоты.

А есть статистика привлекательных и непривлекательных, в зависимости от страны?

Наименее симпатичными считаются мужчины из Великобритании, России и Польши. В нашей базе только 9% одобренных членов из этих стран. Что касается женщин, то непривлекательными наши пользователи считают дам из Великобритании, Новой Зеландии и Австралии.

А самые красивые откуда?



Мужчины - из Швеции (60% принятых в наше сообщество), Дании (40%) и Бразилии (41%). Женщины - из Норвегии (70%), Швеции (62 %) и Исландии (61%).

Я отправил вам свое фото, примете меня?

Нет. Но если у тебя есть 10 млн, то, возможно, шанс есть.

Что дальше?

Сейчас мы открылись в Лос-Анджелесе. Хотим теперь сформировать целую сеть таких заведений по всему миру.

Дмитрий Беляев