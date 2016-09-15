Страусихи Чунга и Чанга встречают гостей у ворот мини-зоопарка. Тянут шеи и пытаются клювом «погладить» посетителей. Люди шарахаются в разные стороны, закрываются руками.

– Не бойтесь, они не тронут, – успокаивает основатель зоопарка Геннадий Нетекин. – Чунга и Чанга – это наши карманные птички.

Они не кусаются

Жителям деревни Шадырицы Волосовского района Геннадию и Ирине Нетекиным удалось то, что пока не удавалось ни одному контактному зоопарку не только в России, но и во всей Европе. Они приручили африканских страусов. Теперь огромные сильные птицы разгуливают по усадьбе, встречают и сопровождают гостей по всей территории. У зазевавшихся посетителей могут прямо из рук выхватить кусок булки. Но делают это легко и виртуозно, не причиняя вреда человеку.

– Страусов сейчас только ленивый не держит, – говорит Геннадий. – Их разводят на фермах, ни один зоопарк не обходится без этих огромных птиц. Но у всех живут они исключительно в вольерах.

Хозяева ферм и мини-зоопарков страхуются – все знают, что ударом ноги страус способен сломать человеку руку или погнуть металлический прут.

Нетекины решили изменить ситуацию и доказать, что африканская птица вполне может стать другом.

– Верным товарищем, как например, собака, страус не будет никогда, – говорит Геннадий. – Но стать таким же преданным домашним животным, как коза или лошадь, вполне может.

С младых ногтей

В Шадырицах живут пять страусов. Три «африканца»: Годзилла, Чунга и Чанга, и два эму: Муля и Барма. Привезли их на территорию зоопарка ещё малышами. И начали воспитывать.

– Даже в одной семье дети вырастают с разными характерами, что уж говорить про птиц, – рассуждает Нетекин. – Так и у нас. Ручными стали все. Но у самца Годзиллы характер брутальный. Страусы эму Муля и Барма застенчивые. А вот наши длинноногие модели Чунга и Чанга – разбитные девчонки. Главное в воспитании – не поднимать на животное руку и не повышать голос. Мы воспитывали своих страусов любовью и лаской.

В мини-зоопарке кроме супругов Нетекиных работают несколько человек, они ухаживают за животными. И страусы в данном случае помогают Геннадию и Ирине выбирать самых добрых и отзывчивых рабочих.

– Считается, что мозг у страуса размером с грецкий орех. Может быть. Но память у них хорошая. Эти птицы отлично помнят как хорошее, так и плохое. И если наши Чунга и Чанга начали плохо относиться к кому-то из людей, значит, человек поднимал на них руку. Страусы – птицы мстительные. Как к ним, так и они к человеку. А мы делаем свои выводы, с жестокими людьми расстаёмся. Зато если страус начинает ходить за рабочим по пятам – значит, это наш человек.

Лучшие друзья

В деревне Шадырицы живут около 400 животных и птиц. И большинство из них свободно гуляют по территории.

Вместе с Чунгой и Чангой гостей встречают ослы Тимофей, Карина и Бурка, северный олень Милка, многочисленные козы и овцы. Нетекины могли бы вместе с ними выпускать навстречу гостям енотов Фифу, Чипа и Дейла, но тогда люди остались бы без кошельков и документов: эти животные без предупреждения начинают потрошить карманы и сумки.

Считается, что птицы и млекопитающие не в состоянии общаться друг с другом. Но в этом зоопарке дружат все. Северный олень Милка может подолгу прогуливаться с Чунгой и Чангой.

– Правда, когда им скучно, начинают друг над другом подначивать, – говорят Нетекины. – Милка их рогами поддевает, в ответ девчонки поднимают на оленя мускулистые ноги. Но до кровавой драки у нас ни разу не доходило. А когда на территории появляются гости, работают бок о бок: дружно выпрашивают угощения. Здесь они ничего не делят. Милка предпочитает морковку и яблоки, а Чунга и Чанга – хлеб. При встрече посетителей страусам могут составить конкуренцию только ослы – эти животные едят всё.

Привет из Америки. Барак и Обама считают себя звёздами

В контактном зоопарке живут около десятка коз. Они мирно сосуществуют друг с другом и территорию не делят. И только одна семья держится особняком.

– Когда в нашей коллекции появились чёрные коза и козёл карликовой камерунской породы, решили назвать их Бараком и Обамой, – говорит Геннадий Нетекин. – Предки нынешнего президента США из Кении, страны, которая, как и Камерун, находится в Африке. Вот мы и решили, что лидер Америки и наши козы – почти земляки. А когда у Барака и Обамы родилась дочь, назвали её Мишель. Наши «американцы» как будто чувствуют, что они избранные, поэтому держатся особняком. У нас есть рыжая коза Джулия Робертс – очень общительная барышня. Она иногда подкатывает к этой троице, пытается с ними поиграть. Но чёрные камерунцы воротят морды. А Барак направляет в сторону Джулии свои мощные рога.

Африканский страус – самая крупная из современных птиц.

• Страус – птица полигамная. В природе на одного самца приходится пять самок. В деревне Шадырицы Годзилла ухаживает за двумя страусихами – Чунгой и Чангой.

• Гигантские птицы, проживающие в Волосовском районе, не размножаются. Но яйца откладывают. Из них владельцы зоопарка делают яичницу.

Мозг у страуса размером с грецкий орех. Но у птицы очень хорошая память.