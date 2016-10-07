В Кремле прокомментировали озвученную ранее информацию Министерством обороны по поводу того, что российские войска могу вернуться на советские базы, сохранившиеся на Кубе и во Вьетнаме. Как отметил Дмитрий Песков, обстановка в мире постоянно меняется и вносит своим коррективы в баланс сил, сообщает ТАСС.

"Международная обстановка не статична, она достаточно подвижна. Вы видите, что последние два года внесли вообще в международные дела и в режим международной безопасности существенные коррективы. Поэтому естественно, все страны в соответствии со своими национальными интересами оценивают эти изменения и предпринимают определенные меры в том русле, в котором считают нужным", - заявил он, отказавшись дать конкретную информацию по поводу планов РФ по военным базам на Кубе и во Вьетнаме, предложив спросить об этом в Министерство обороны РФ.

Напомним, что данные о возвращении РФ на советские базы появились в связи с заявлением заместителя главы Минобороны Николая Панкова. Выступая перед депутатам в Государственной думе, он отметил, что военное ведомство рассматривает возможность возвращения военных баз в страны, где они размещались во времена Советского Союза.

"Мы этой работой занимаемся. Мы видим эту проблему", - сказал он.