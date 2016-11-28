В конкурсе Мисс Миннесота впервые участвовала мусульманская девушка в хиджабе и буркини

Халима Аден стала первой мусульманской девушкой, которая приняла участие в конкурсе Мисс Миннесота в хиджабе, сообщает BuzzFeed . Кроме того, на этапе демонстрации бикини американка сомалийского происхождения первой в истории конкурса выступила в буркини — специальном купальном костюме, который носят мусульманские женщины.

Девушка вышла в полуфинал конкурса Мисс Миннесота. В случае победы Халима получила бы право представлять Миннесоту в Мисс США 2017, но пробиться в финал ей не удалось.

19-летняя американка, ранее не участвовавшая в конкурсах красоты, решила присоединиться к соревнованию, чтобы разрушить стереотипы и ошибочное представление о мусульманских женщинах и сомалийцах.

— Я считаю, проблема в том, что люди просто не общались с сомалийцами, — сказала Аден о тех, кто имеет негативное представление о сомалийцах, — Нет одного определения красоты, ведь она имеет множество лиц и историй, каждая из которых заслуживает уважения.