В Интернете опубликовали безумную рекламу одеколона с экстрактом куриных слёз

На популярный видеохостинг YouTube выложили эпичный по своей неадекватности ролик, рекламирующий парфюм "Алексей" с экстрактом куриных слез. Пародийная видеореклама была выложена на канале студии "Интеллектуальный Фильм". По ходу "сюжета" видео главный герой выполняет ряд несвязанных между собой действий, обыгрывая тем самым аналогичные реальные рекламные ролики.

В описании к записи говорится, что данный ролик занял первое место на конкурсе "Парфюмерные Авторские Работы Фонда Открытые Знания" (ПАРФОЗ). Отметим, что в молодёжном слэнге "парфоз" означает неприятность или что-то нехорошее.

Если кратко описать происходящее, то мужчина с курице в руках в течение 47-секундного видео разбивает кувалдой арбуз, обливается молоком из ведра, режет кабачок пилой, отжимается на шоссе, занимается греблей на лодке с помощью двух ручных кос. Всё это сопровождается закадровым голосом, который говорит: "Когда время останавливается, я начинаю писать свои правила".