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 Опубликовано : Сегодня 14:18

В Интернете опубликовали безумную рекламу одеколона с экстрактом куриных слёз

  • Данила Белов

Необычности видео позавидовал бы даже Октав Паранго из "99 франков"

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На популярный видеохостинг YouTube выложили эпичный по своей неадекватности ролик, рекламирующий парфюм "Алексей" с экстрактом куриных слез. Пародийная видеореклама была выложена на канале студии "Интеллектуальный Фильм". По ходу "сюжета" видео главный герой выполняет ряд несвязанных между собой действий, обыгрывая тем самым аналогичные реальные рекламные ролики. 

В описании к записи говорится, что данный ролик занял первое место на конкурсе "Парфюмерные Авторские Работы Фонда Открытые Знания" (ПАРФОЗ). Отметим, что в молодёжном слэнге "парфоз" означает неприятность или что-то нехорошее.

Если кратко описать происходящее, то мужчина с курице в руках в течение 47-секундного видео разбивает кувалдой арбуз, обливается молоком из ведра, режет кабачок пилой, отжимается на шоссе, занимается греблей на лодке с помощью двух ручных кос. Всё это сопровождается закадровым голосом, который говорит: "Когда время останавливается, я начинаю писать свои правила".

 

Отметим, что пользователи с юмором отнеслись к пародии, отметив тот факт, что реклама очень напоминает аналогичный ролик Dior, в котором американский актёр Джони Депп также выполняет ряд непонятных действий, продвигая тем самым туалетную воду.

 

Amon:  выкидываю свой The One от D&G, возьмите мои деньги и дайте мне это

Виноградов Кирилл: ЗАЧООООТТТТ! Мне бы такой одеколон. Хотя бы флакон от него.

Tø-Shie: Чертовски похоже на рекламу Dior с Джонни Деппом. В общем, как и на любой другой ролик туалетных вод.

Nikolai Kuprikov: очень круто! сюр рулит!

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