В Ботаническом саду Екатеринбурга временно поселились необычные обитательницы – чёрная пантера и тигрица-альбинос. Мастера боди-арта нанесли на полностью обнажённые тела двух девушек-моделей краску, создав свирепых желтоглазых хищниц. Участницы фотосессии предстали перед зрителями грациозными кошками, которые позировали посреди "джунглей" – цветущих декоративно-лиственных и тропических растений.

– Мы арендовали теплицу оранжереи Ботанического сада для этой работы, подобрали моделей, – рассказывает Metro организатор мероприятия Кирилл Филинков. – Никакого сексуального подтекста не было совсем. Искусство боди-арта появилось давно. Мы же когда приходим в Третьяковскую галерею, чтобы посмотреть картины Бориса Кустодиева с женщинами пышных форм, не называем это эротикой или порнографией. Это искусство, как тот же боди-арт

По словам Кирилла, некоторое время назад у него появилась идея для съёмок, которую в конце-концов он и воплотил благодаря боди-арту.

– Идея же была такая – окунуться из нашего холодного климата в тропики, – говорит он. – Кроме того, мы пытались соединить воедино красоту женского тела и грациозность кошек. Одна из моделей, Анна Окатьева, позировала без жеманства и ложной скромности. Ирина Болгарчук – менее опытная модель, но справилась.

Анна Окатьева приняла образ чёрной пантеры – многие её друзья и знакомые считают, что она и в жизни ему полностью соответствует.

– Мне нравится пантера, и то, как я её "обыграла", – призналась Аня Metro. – Делала всё от души. Есть кадры, где я себе не нравлюсь, но это уже мои личные недочёты. А так, все друзья говорят, что я воплощаю этот образ в жизни ежедневно. Даже хочу теперь сделать себе первую татуировку в виде девушки-пантеры.

Анна призналась, что при подготовке к съёмкам было очень весело, а сами они прошли быстро и незаметно.

– Снимались в теплице, поэтому немного попозировать без халата было не сложно! – улыбается Аня. – Чуть-чуть некомфортно, зато получились красивые фотографии. Искусство же!