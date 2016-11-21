Вот уже 14 лет в ноябре традиционно проходит благотворительная акция «МакХэппи День» в пользу детей, нуждающихся в поддержке – за время проведения акции в России было собрано более 200 миллионов рублей, которые передали на поддержку проектов Благотворительного Фонда «Дом Роналда Макдоналда».

Акцию поддерживают и известные люди – они с удовольствием становятся «свободной кассой» и продают заветные гамбургеры и картошку "фри". В Петербурге старт благотворительной акции был дан в 12 часов, когда за прилавок встала Олимпийская чемпионка Любовь Егорова, а также актриса сериала «Тайны следствия» Юлия Яковлева. Они активно выдавали заказы, а Юлия даже устроила небольшой конкурс и подарила одному из поклонников куклу, которую сшила сама.

На "боевом" посту их сменили главные старожилы проекта – актеры Андрей Ургант и Сергей Мигицко. По словам Урганта, он участвовал «почти во всех Макхэппи днях».

- Бывало так, что в этот день я оказывался в другом городе, но это ведь не проблема, «Макдональдс» ведь есть везде, поэтому я с удовольствием приходил туда. Даже сегодня я должен был весь день провести с мамой (актрисой Ниной Ургант – прим. авт.), но когда она услышала о таком благом деле, то сказала: «Езжай быстрее, это важнее», - рассказал Андрей Ургант.

А вот его коллега по цеху – актер Сергей Мигицко – не пропустил ни одного «МакХэппи дня». Причем, с его появлением «Макдональдс» на Каменноостровском проспекте будто преобразился. Обаятельный актер фотографировался со всеми желающими, много шутил и долго пытался разобраться в тонкостях работы новой системы выдачи в ресторане. Оказалось, что ради участия в благом деле он даже пропустил премьеру спектакля своей дочери!

- По-моему, с Любой Егоровой мы больше всех участвовали в этой прекрасной акции, - признался Мигицко. –Да, сегодня действительно премьера спектакля моей дочери, который идет в эти минуты, но я не мог не приехать сюда.

Отметим, что на протяжении дня звездные гости менялись – к акции подключились также актеры Александр Половцев, Борис Смолкин, Полина Сидихина, певец Альберт Жалилов и многие другие.