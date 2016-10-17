Сегодня в СМИ появилась информация о том, что авторы проекта "Открытый туалет" планируют в столице создать первый уличный биописсуар без стен и заграждений, по аналогу с европейскими подобными конструкциями. Первый такой писсуар появится в пробном режиме в декабре этого года в парке Дружбы рядом с метро "Речной вокзал".

По мнению урбаниста Аркадия Гершмана, это разумный подход, учитывая проблемы современного мегаполиса. Как он отметил Metro, подобного рода писсуары являются оптимальным вариантом и хорошей альтернативой городским туалетам, так как требуют меньших вложений и сил при создании и обслуживании.

-Это довольно естественная потребность человека и город не может делать вид, что нет надобности в уличных туалетах. В тоже время уличный туалет весьма дорогое удовольствие в отличии от тех же писсуаров: для писсуара нужны лишь пара стенок и вывод канализации, а для туалета нужно подвести электричество, канализацию, другие системы, а также все их обслуживать. Поэтому во всем мире уличные писсуары распространённое явление. В Париже они существуют с 19 века, - заявил он.

Гершман отметил, что понимает все дискуссии вокруг эстетической стороны проекта, но от рассуждений вокруг моральной составляющей моча в подъездах не начнёт пахнуть розами.

-Можно долго говорить о вопросах морали или облика, но чем дольше мы будем говорит об этом тем больше будет луж в гаражах и тем дольше будет запах в подъездах, потому что, как я говорил, это естественная потребность. Если такое появится в Москве, то это будет хорошо. Вопрос лишь в том, как это будет выглядеть и как служить. Хоть писсуары и будут обмываться теми же дождями и запаха не будет, так как всё на открытом воздухе, но их также нужно будет мыть, - заключил он.

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