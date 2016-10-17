В скором времени Москва может значительно преобразиться и стать более туалетным городом. Как рассказал телеканалу "360" руководитель проекта "Открытый туалет" Сергей Озеров, в столице планируется создать первый уличный биописсуар без стен и заграждений, то есть располагаться он будет практически полностью на виду у всех горожан. Если идея станет пользоваться популярностью, то такие конструкции появятся по всему городу.

По мнению автора проекта, это положительный шаг в развитии Москвы, так как мужчинам больше не придётся прятаться за деревьями, чтобы справить нужду. На эту идею инициаторов задумки вдохновил зарубежный опыт, где аналогичные конструкции уже являются нормой.

"Мы решили повторить успех наших заграничных коллег-стартаперов. В России уличные туалеты находятся в весьма плачевном состоянии, если говорить откровенно, им чаще предпочитают деревья и заборы... Наш проект направлен на популяризацию этикета туалета, при появлении таких конструкций в парках Москвы мужчинам не придется справлять нужду, прячась за деревьями, для этого появятся специальные, бесплатные писсуары", — рассказал Озеров.

Сортирная инициатива будет опробована сначала в пробном режиме в декабре года: первый подобный писсуар появится в парке Дружбы рядом с метро "Речной вокзал".

Эксперт сайта "Туалет.ру" Владимир Приоров отнёсся со скепсисом к задумке, отметив Metro, что в Европе несколько иная культура и там это привычно, а в России вряд ли будет пользоваться популярностью.

-В Европе таких конструкций много. В ряде стран это нормальное явление, хотя в Португалии, например, это выглядит не очень: там всё выливается рядом. У нас всё-таки к таким вещам относятся скептически, всё-таки в Европе другая культура, она не хуже или лучше, но там иной подход: у нас некоторые считают неприличным пукнуть в туалете, не говоря уже о том, чтобы пописать на улице. Но, в принципе, если будут развивать идею, может и приживётся. Всё зависит, в первую очередь, пройдёт ли вообще это. Депутат Яровая и её команда точно будут категорически против, если узнают про такое, - заявил он.

Также он отметил, что, возможно, данная задумка сможет решить столь деликатную проблему именно в городской среде, но вот в парках подобные писсуары вряд ли можно будет установить и маловероятно, что ими будут пользоваться, даже если они там появятся.

-В парках это проблему не решит. Возьмём, например, Ботанический сад площадью 330 гектар, насколько я помню. Там есть туалеты только на входе. Пройдя километр вглубь парка, там их уже нет и поставить их там нельзя, так как нужно будет подвезти технику, а это невозможно, потому что нет дорог, чтобы подъехать. Так что там, я считаю, как ходили в кусты, так и будут продолжать ходить. Но в городе это могло бы решить проблему в связи с тем, что платные туалеты себя не оправдали, а пластиковые с 2013 года запретили. Поэтому эта затея и может дать какой-то результат и мужчины буду ходить куда надо, а не в подъезд или за угол прятаться, чтобы справлять нужду, - добавил он.