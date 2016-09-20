На внешнем периметре стадиона на Крестовском ("Зенит-Арена") установили 14 электрических опор, которые обеспечивают освещение зоны контроля доступа и площадок перед холмом. Также установлены и подключены 40 светильников наружного освещения стилобата и 74 светильника наружного освещения чаши стадиона, расположенных на высотных отметках 20 и 25метров. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба Смольного.

Подключение наружной и внутренней системы освещения позволит расширить фронт работ, которые ведутся на стадионе в тёмный период суток.

Напомним, что ещё в августе был начат прогрев чаши стадиона. Нужная температура в подтрибунных помещениях поддерживается при помощи тепловентиляторов. В первой половине сентября частично запущена радиаторная система отопления. С помощью радиаторов обеспечивается прогрев помещений на «нулевой» и высотных отметках.

В настоящее время продолжается монтаж оставшихся радиаторов: ежедневно рабочие устанавливают более 100 единиц. По мере готовности отдельных участков системы радиаторного отопления производится их запуск. Полное завершение работ по системе теплоснабжения стадиона запланировано на начало октября.

При строительстве стадиона ведутся работы по устройству 127 инженерных систем, все работы находятся в графике, по отдельным видам отставание не превышает 6 дней.