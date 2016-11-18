В Москве задержали трансгендера Альбину Матюнину (Алексей Матюнин). В данный момент она находится в мужском изоляторе. Об этом в пятницу сообщают СМИ.

Этот факт возмутил адвоката трансгендера Матюниной Ольгу Бадалян. Она в интервью телеканалу "Рен ТВ" заявила, что будет добиваться перевода своей подзащитной в отдельную камеру.

– Я собираюсь сейчас туда поехать и решить вопрос. Посмотреть, в какой камере она находится. И если она, не дай бог, конечно, находится в общей камере – решать вопрос о её переводе в отдельную камеру, – сказала Бадалян.

Вместе с тем, правозащитница отметила, что опасается за жизнь и здоровье своей подзащитной.

Напомним, что 5 лет назад Алексей Матюнин совершил кражу из магазина на сумму 1800 рублей. За это он получил два года условно с испытательным сроком. Однако, в 2016 году условия нахождения на свободе были нарушены, в связи с чем Матюнин подлежал аресту.

Но к тому времени Алексей Матюнин успел перебраться в Москву и стать Альбиной Матюниной. Однако трансгендер не успел поменять паспорт, поэтому официально он всё ещё остаётся мужчиной.

По этой причине трансгендера Альбину Матюнину (Алексея) поместили в мужской изолятор.