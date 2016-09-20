В Петербурге стартовал проект "Открытый город". Через официальный портал каждый желающий может записаться на бесплатные экскурсии по интересным местам и различным историческим зданиям северной столицы. В считанные часы на ближайшие 20 мероприятий были забронированы все места в экскурсионных группах. Как рассказал Metro Антон Иванов, зам.председателя ВОПИиК (организатор экскурсий) - программа обновляется каждый день.

- Всего в рамках проекта будет проведено 300 экскурсий, - рассказывает Антон Иванов. - Запись на сайте доступна, как правило, за неделю или за две до мероприятия. Но, конечно же, учитывая, что в среднем группа - 20-25 человек, а на портале уже 1,5 - 2 тысячи зарегистрированных пользователей, места заканчиваются очень быстро.

Дополнительные экскурсии организовать не получится - проект существует на средства городской субсидии. В рамках заложенного финансирования планируется проведение 300 экскурсий на 50 объектов.

- Если речь идёт о режимных объектах, куда так просто не попасть, например, в Дом германского посольства, то там группы по 10 человек, - уточняет зампред ВОПИиК. - А в Никольский собор разрешили сформировать группу в 30 человек.

Также из-за ажиотажа организаторам пришлось ввести ограничение - 1 зарегистрированный на портале пользователь может записаться только на 1 экскурсию. Затем должно пройти какое-то время, прежде чем он вновь сможет внести себя в список экскурсионной группы.

Для проекта "Открытый город" организаторы привлекли одних из лучших экскурсоводов и лекторов Петербурга - преподавателей вузов, краеведов, сотрудников общества охраны памятников. Среди них, например, доктор архитектуры Маргарита Штиглиц, профессор кафедры искусствоведения и культурологии СПбГХПА им. А.Л. Штиглица; ведущий научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Борис Кириков; историк архитектуры, член Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест Алекcандр Кречмер и другие.

По словам зампреда ВОПИиК, у данного проекта большой потенциал.

- В этом сезоне мы предлагаем три вида экскурсий - пешеходные, автобусные и трамвайные. Со временем мы бы с радостью предложили велосипедные экскурсии, водные, в виде квестов или, скажем, пешеходные с палками для скандинавской ходьбы, лекции, экскурсии-концерты. Думаю, учитывая популярность проекта, в следующем году мы предложим горожанам много чего интересного. КГИОП намерен продолжать совместный с нами проект.

Уникальность экскурсий заключается в том, что для любознательных горожан подготовили не только интересные факты, но и возможность оказаться в тех помещениях старинных дворцов и зданий, куда так просто прохожему не попасть.

- Во время экскурсии на Витебский вокзал можно будет не только узнать о том, как строилось здание, в чём его уникальность, но и побывать в кабинете начальника вокзала, - рассказывает Антон Иванов. - В нетипичное место заглянет группа и во время экскурсии в Александровский парк Царского Села - на лошадиное кладбище, теплицы. Один из самых закрытых объектов - Дом германского посольства. Наши экскурсии - это редкий шанс побывать в кабинетах и залах, куда обычный человек просто так зайти не сможет.

Из ближайших любопытных мероприятий, на которое ещё не начиналась запись - "Трамвай Бродского". Во время экскурсии прозвучат не только стихи поэта, но и планируется посещение его музея-квартиры. Об Иосифе Бродском расскажет его друг, лично знавший поэта.