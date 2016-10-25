реклама
 Опубликовано : Сегодня 09:30

Театральная премьера. Недетские страсти разыграли на сцене

  • Наталия Писанко

На подмостках Московского губернского театра поставили спектакль по пьесе Артура Миллера «Вид с моста», в котором накал страстей таков, что временами бросает в дрожь. Роковая любовь и социальная неустойчивость мира заставляют героев переживать настоящую американскую трагедию

реклама

О чём спектакль

Всё смешалось в доме Карбоне

Жизнь Эдди Карбоне, Биатрис (его супруги) и Кэтрин (племянницы) идёт своим чередом. Эдди души не чает в Кэт и хочет устроить её жизнь наилучшим образом. А прибытие в американский порт иммигрантов Марко и Родольфо действует на жизнь Эдди как бомба замедленного действия. Причина тому – влюблённость Кэтрин в одного из иммигрантов по имени Родольфо. И чем дольше зритель наблюдает за происходящим, тем яснее ему становится, что чрезмерная забота и опека Эдди продиктованы отнюдь не отеческой любовью… Ощущение трагедии повисает в воздухе, смешиваясь  с ароматом кофейным зёрен, мешок с которыми рвётся на сцене, когда умирает один из героев.

На кого смотреть

Древнегреческие страсти в глазах

В спектакле особенно интересна и вдохновенна игра Дмитрия Карташова, исполняющего роль Эдди. По мере развития действия он так увлекается своим персонажем, что ты, зритель, перестаёшь видеть на сцене что-либо кроме горящих глаз артиста. А в них бурлят настоящие страсти, будто заимствованные у героев древнегреческих трагедий. Эти глаза передают всю палитру внутренних чувств – от запретной любви к Кэт до отчаянной ревности, толкающей на совершение нравственного преступления и ведущей к гибели. Так что неудивительно, что многие зрители выходили из зала, потрясённые игрой именно Дмитрия.

Зачем смотреть

Любовь и прочие неприятности 

Количество тем для обсуждения после просмотра спектакля зашкаливает. Тут и разные виды любви – нежное, невинное чувство Кэтрин и Родольфо, издали чем-то напоминающих Ромео и Джульетту, и запретная любовь Эдди (здесь, конечно, не без намёка на инцест). Кроме того, проблема иммигрантов, которым ох как не сладко на чужбине: их жизни постоянно висят на волоске – ведь в любой момент найдётся недоброжелатель, который настучит на них в полицию. Злая шутка состоит ещё и в том, что иногда этим недоброжелателем оказывается тот, кто тебя приютил. 

Фишка

Эффектный минимализм  

Приятно удивило в этом спектакле минималистичное оформление сценического пространства. Невозможно не обратить внимания на то, сколь функциональны предметы на сцене. Да вот возьмём хоть мешки, которые портовые рабочие обычно таскают на своих спинах и которые почти не убираются со сцены. Казалось бы, мешки и мешки. Ан нет! В одной сцене, наваленные грудой, они уже превращаются в валуны. А свет окрашивает пространство перед этими валунами в синий. И вот уже кажется, что Эдди Карбоне и вправду сидит на берегу у самой воды, развлекаясь подбрасыванием камней в воду. Волшебство, не иначе.

Мнения зрителей

«Это спектакль про человеческие страсти. И он не лишён социальной проблематики. В целом мне понравился».

Кирилл Николаевич, 57 лет, терапевт.

«Мне понравилось. Очень хорошо играл актёр в роли Эдди. Надо узнать, кто это, обязательно».

Анатолий, 25 лет, лаборант.

«Нам очень понравилось. Чувствуется прекрасная режиссура. Лаконичность сцены компенсируется накалом страстей». 

Наталья, 39 лет, младший менеджер.

«Мне, конечно, понравилось, но, кажется, над пластикой Кэт надо поработать. Сделать её мягче, что ли...»

Анастасия, 31 год, секретарь.

Самое популярное

Алексей Панин, последние новости: Актёр утверждает, что его хотят уничтожить6Фото

Алексей Панин, последние новости: Актёр утверждает, что его хотят уничтожить
Последние новости об Алексее Панине: В телешоу "Говорим и показываем" артиста обвинили в зоофилии9Фото

Последние новости об Алексее Панине: В телешоу "Говорим и показываем" артиста обвинили в зоофилии

Во время программы было продемонстрировано видео, на котором якобы запечатлены сексуальные действия Алексея Панина с собакой
Против живодёрок из Хабаровска в соцсетях запустили флешмоб14Фото

Против живодёрок из Хабаровска в соцсетях запустили флешмоб

Живодёрки из Хабаровска вызвали волну негодования среди пользователей соцсетей, которые запустили флешмоб с требованием тюремного наказания для девушек. В своих аккаунтах во «ВКонтакте», Instagram и Facebook присоединившиеся к флешмобу люди выкладывают селфи или фото своих домашних питомцев с хэштегами #живодерок_хабаровска_втюрьму и #остановимнасилие. “Убийцам не место среди нас”, - пишут возмущенные пользователи, призывая власти наказать живодёрок из Хабаровска по всей строгости закона....
В ЦПКиО на Елагином острове нашли мину

В ЦПКиО на Елагином острове нашли мину

В Парке культуры и отдыха на Елагином острове в Петербурге 24 октября была найдена минометная мина, сообщает "Фонтанка". Снаряд заметили посетители парка, прогуливаясь по берегу 3-го Северного пруда. Получив сообщение от очевидцев, представители администрации парка вызвали взрывотехников ОМОНа. По словам специалистов, прибывших на место, в парке обнаружили 50-миллиметровую неразорвавшуюся советскую мину времен Великой Отечественной войны. Для транспортировки снаряда на полигон были вызваны...
Павел Воля рассказал о своем отъезде из России: Не дождётесь!10Фото

Павел Воля рассказал о своем отъезде из России: Не дождётесь!

После информации о том, что Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми покидает Россию и будет жить в Испании, сам герой публикаций решил прокомментировать ситуацию. Павел оставил в своем блоге в Instagram большой пост о том, что никуда он не переехал и собирается жить в России. Как пояснил Воля, ни у него, ни у супруги нет паспортов других стран, только российские. А то, что семья постоянно путешествует и бывает в разных странах - нормальная история. Павел довольно резко высказался о...
К граффити с портретом Моторолы в Петербурге жители несут цветы3Фото

К граффити с портретом Моторолы в Петербурге жители несут цветы
Михаил Задорнов6Фото

Стала известна правда о здоровье Михаила Задорнова

Слухи вокруг состояния здоровья российского писателя-сатирика Михаила Задорнова не утихают. Ранее СМИ сообщили о том, что писатель был вынужден отменить несколько концертов из-за болезни, также появлялась новость о его госпитализации. Однако, что именно произошло с 68-летним комиком, и чем болен Задорнов, не сообщается. Михаил Задорнов признался, что ему предстоит пройти курс химиотерапии Корреспондент Metro поговорил с помощницей артиста и выяснил, как он себя чувствует. – Он не...
Алексей Панин с бывшей женой Людмилой Григорьевой5Фото

Алексей Панин опубликовал откровенные фото с бывшей женой с нудистского пляжа

Российский актёр Алексей Панин опубликовал на своей странице в соцсетях откровенные фотографии с бывшей супругой Людмилой Григорьевой. Об этом в среду сообщает "Комсомольская правда". По информации издания, снимки были сделаны на нудистском пляже в Одессе. На них на тот момент ещё муж и жена предстают полностью голыми. Что этими фотографиями хотел сказать Панин, неизвестно – никаких комментариев под снимками он не оставил. Однако, как предполагает издание, мужчина всё ещё не может пережить...
Клоун из Купчино вооружился молотком 4Фото

Клоун из Купчино вооружился молотком и снова вышел на улицу

Купчинского клоуна не напугали ни угрозы административной ответственности, ни обещания казаков поймать его. Он снова вышел на улицу, теперь появился на Бухарестской улице. Об этом в сети сообщают очевидцы. Однако полицию на помощь звать не стали. "Это какой-то УЖАС! Вчера в кармане на Бухарестской ненормальный в маске пугал прохожих!!! Там в основном гуляли пенсионерки с собачками и мамы с детьми! В руке у него был топор или молоток, я не разглядела!!! Это уже не шутки, в полицию звонить не...
Тестирование выкатного поля на стадионе "Крестовский"5Фото

Во время тестирования выкатного поля на стадионе "Крестовский" возникли трудности

Пресс-секретарь "Метростроя" Екатерина Гигиняк в разговоре с репортёром Metro рассказала о том, что во время технического прогона компания столкнулась с невыявленными ранее трудностями. – Надо понимать, что технический прогон – первый в истории этого поля. До этого оно ни разу не заезжало целиком в чашу. На его пути могут возникать препятствия, где-то может скакать программное обеспечение. Технический прогон существует для того, чтобы это все наладить. Говорить о том, что всё проходит хорошо и...
Пользователей Интернета тронула история о "самом страшном котёнке"6Фото

Пользователей Интернета тронула история о "самом страшном котёнке"

После долгих скитаний его взял к себе испанский приют
"Яндекс" запустил в Петербурге новый сервис для Интернет-торговли

"Яндекс" запустил в Петербурге новый сервис для Интернет-торговли
Даша Канануха и Тимур Батрутдинов30Фото

Тимур Батрутдинов женился: кого выбрал заядлый холостяк

Третий сезон шоу "Холостяк" закончился, а как сложилась жизнь финалистов после шоу, женился Тимур Батрутдинов на Даша Кананухе или нет – так и не было объявлено официально. Рассказать о том, женился Тимур Батрутдинов или нет, решил сам участник телепроекта – резидент Comedy club. В интервью "Антенне Телесемь" герой шоу "Холостяк" Тимур Хатирович Батрутдинов признался, что давно женился на своей работе. На такой выбор повлияло решение его мамы, которая уже сожалеет о содеянном. - Мама, видя, в...
Printscreen

"Самую толстую девочку Великобритании" бросил парень после того, как она похудела

Отношения Джорджии Дэвис - получившей звание самого толстого подростка Великобритании в 2008 году - и ее молодого человека Мэттью разрушило похудение, сообщает Mirror. Известно, что парень Дэвис работает уборщиком в спортзале. Друзья пары заявляют, что его расстраивало то, что Джорджия - для которой это уже девятый серьёзный роман - была больше сосредоточена на потере веса, нежели на построении крепких с ним отношений. В 2008 году вес Дэвис составлял 381 кг, сегодня она весит на 130 кг меньше -...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

Кингисепп8Фото

Первый снег в Петербурге: фото делятся горожане, МЧС предупреждает автомобилистов

Сегодня 09:58 Первый снег в Петербурге, который и обещали синоптики, начался. 25 октября с утра в городе уже замечены первые снежинки. Петербуржцы докладывают об обстановке в разных районах города, а жители Ленобласти выкладывают в соцсети фото заснеженных городов. Так, в Кингисеппе снег уже укрыл крыши и землю. "Привет, Зима...В Кингисеппе снег идёт вовсю (120 км от СПб)", - пишут в соцсетях местные жители. "В Приморском районе на заливе начинает снежок кружить...", - отвечают петербуржцы. Шторм пришел в...

Самое популярное

Алексей Панин, последние новости: Актёр утверждает, что его хотят уничтожить6Фото
Театральная премьера. Недетские страсти разыграли на сцене3Фото

Галереи и видео

Алексей Панин, последние новости: Актёр утверждает, что его хотят уничтожить6Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама