Театральная премьера. Недетские страсти разыграли на сцене

О чём спектакль
Всё смешалось в доме Карбоне
Жизнь Эдди Карбоне, Биатрис (его супруги) и Кэтрин (племянницы) идёт своим чередом. Эдди души не чает в Кэт и хочет устроить её жизнь наилучшим образом. А прибытие в американский порт иммигрантов Марко и Родольфо действует на жизнь Эдди как бомба замедленного действия. Причина тому – влюблённость Кэтрин в одного из иммигрантов по имени Родольфо. И чем дольше зритель наблюдает за происходящим, тем яснее ему становится, что чрезмерная забота и опека Эдди продиктованы отнюдь не отеческой любовью… Ощущение трагедии повисает в воздухе, смешиваясь с ароматом кофейным зёрен, мешок с которыми рвётся на сцене, когда умирает один из героев.
На кого смотреть
Древнегреческие страсти в глазах
В спектакле особенно интересна и вдохновенна игра Дмитрия Карташова, исполняющего роль Эдди. По мере развития действия он так увлекается своим персонажем, что ты, зритель, перестаёшь видеть на сцене что-либо кроме горящих глаз артиста. А в них бурлят настоящие страсти, будто заимствованные у героев древнегреческих трагедий. Эти глаза передают всю палитру внутренних чувств – от запретной любви к Кэт до отчаянной ревности, толкающей на совершение нравственного преступления и ведущей к гибели. Так что неудивительно, что многие зрители выходили из зала, потрясённые игрой именно Дмитрия.
Зачем смотреть
Любовь и прочие неприятности
Количество тем для обсуждения после просмотра спектакля зашкаливает. Тут и разные виды любви – нежное, невинное чувство Кэтрин и Родольфо, издали чем-то напоминающих Ромео и Джульетту, и запретная любовь Эдди (здесь, конечно, не без намёка на инцест). Кроме того, проблема иммигрантов, которым ох как не сладко на чужбине: их жизни постоянно висят на волоске – ведь в любой момент найдётся недоброжелатель, который настучит на них в полицию. Злая шутка состоит ещё и в том, что иногда этим недоброжелателем оказывается тот, кто тебя приютил.
Фишка
Эффектный минимализм
Приятно удивило в этом спектакле минималистичное оформление сценического пространства. Невозможно не обратить внимания на то, сколь функциональны предметы на сцене. Да вот возьмём хоть мешки, которые портовые рабочие обычно таскают на своих спинах и которые почти не убираются со сцены. Казалось бы, мешки и мешки. Ан нет! В одной сцене, наваленные грудой, они уже превращаются в валуны. А свет окрашивает пространство перед этими валунами в синий. И вот уже кажется, что Эдди Карбоне и вправду сидит на берегу у самой воды, развлекаясь подбрасыванием камней в воду. Волшебство, не иначе.
Мнения зрителей
«Это спектакль про человеческие страсти. И он не лишён социальной проблематики. В целом мне понравился».
Кирилл Николаевич, 57 лет, терапевт.
«Мне понравилось. Очень хорошо играл актёр в роли Эдди. Надо узнать, кто это, обязательно».
Анатолий, 25 лет, лаборант.
«Нам очень понравилось. Чувствуется прекрасная режиссура. Лаконичность сцены компенсируется накалом страстей».
Наталья, 39 лет, младший менеджер.
«Мне, конечно, понравилось, но, кажется, над пластикой Кэт надо поработать. Сделать её мягче, что ли...»
Анастасия, 31 год, секретарь.