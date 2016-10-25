Театральная премьера. Недетские страсти разыграли на сцене

О чём спектакль Всё смешалось в доме Карбоне Жизнь Эдди Карбоне, Биатрис (его супруги) и Кэтрин (племянницы) идёт своим чередом. Эдди души не чает в Кэт и хочет устроить её жизнь наилучшим образом. А прибытие в американский порт иммигрантов Марко и Родольфо действует на жизнь Эдди как бомба замедленного действия. Причина тому – влюблённость Кэтрин в одного из иммигрантов по имени Родольфо. И чем дольше зритель наблюдает за происходящим, тем яснее ему становится, что чрезмерная забота и опека Эдди продиктованы отнюдь не отеческой любовью… Ощущение трагедии повисает в воздухе, смешиваясь с ароматом кофейным зёрен, мешок с которыми рвётся на сцене, когда умирает один из героев.

На кого смотреть Древнегреческие страсти в глазах В спектакле особенно интересна и вдохновенна игра Дмитрия Карташова, исполняющего роль Эдди. По мере развития действия он так увлекается своим персонажем, что ты, зритель, перестаёшь видеть на сцене что-либо кроме горящих глаз артиста. А в них бурлят настоящие страсти, будто заимствованные у героев древнегреческих трагедий. Эти глаза передают всю палитру внутренних чувств – от запретной любви к Кэт до отчаянной ревности, толкающей на совершение нравственного преступления и ведущей к гибели. Так что неудивительно, что многие зрители выходили из зала, потрясённые игрой именно Дмитрия.

Зачем смотреть Любовь и прочие неприятности Количество тем для обсуждения после просмотра спектакля зашкаливает. Тут и разные виды любви – нежное, невинное чувство Кэтрин и Родольфо, издали чем-то напоминающих Ромео и Джульетту, и запретная любовь Эдди (здесь, конечно, не без намёка на инцест). Кроме того, проблема иммигрантов, которым ох как не сладко на чужбине: их жизни постоянно висят на волоске – ведь в любой момент найдётся недоброжелатель, который настучит на них в полицию. Злая шутка состоит ещё и в том, что иногда этим недоброжелателем оказывается тот, кто тебя приютил.

Фишка Эффектный минимализм Приятно удивило в этом спектакле минималистичное оформление сценического пространства. Невозможно не обратить внимания на то, сколь функциональны предметы на сцене. Да вот возьмём хоть мешки, которые портовые рабочие обычно таскают на своих спинах и которые почти не убираются со сцены. Казалось бы, мешки и мешки. Ан нет! В одной сцене, наваленные грудой, они уже превращаются в валуны. А свет окрашивает пространство перед этими валунами в синий. И вот уже кажется, что Эдди Карбоне и вправду сидит на берегу у самой воды, развлекаясь подбрасыванием камней в воду. Волшебство, не иначе.