По сообщению Diario de Noticias, руководство мадридского "Реала" направило в мае этого года жалобу в административный трибунал по спорту (TAD) по причине перехода защитника Эсекьеля Гарая из лиссабонской "Бенфикик" в питерский "Зенит" летом 2014 года.

Причиной для жалобы послужила заниженная трансферная стоимость футболиста. Гарай перешёл в "Зенит" из "Бенфики" за 6 миллионов евро, а его бывший клуб "Реал" получил согласно трансферной компенсации 3 млн евро. Как отмечается, в "Реале" недовольны тем, что "Бенфика" отказалась продавать защитника в мюнхенскую "Баварию" за 15 млн евро.

Напомним, что при этом совсем недавно Гарай перешёл из "Зенита" в "Валенсию" за 20 миллионов евро.