Правительство России поддержало законопроект сенатора Елены Мизулиной о запрете в стране специальных пунктов, куда матери могли бы анонимно положить своего ребёнка. Так называемые бэби-боксы должны были решить проблему того, что безответственные родители часто оставляют нежеланного новорождённого ребёнка в местах, где они могут погибнуть, например, на помойках.

По словам Мизулиной, запрет на подобное - правильный шаг, так как государство не должно поощрять отказы от новорожденных, к тому же наличие бэби-боксов значительно повышает риски торговли детьми и их органами. Но с данным мнением согласны далеко не все.

Как рассказала Metro руководитель-координатор общественной волонтерской организации "Наши дети", занимающаяся уходом за детьми-отказниками в больницах, Наталья Аликина, бэби-боксы могли бы помочь сократить количество случаев, когда матери просто бросают своих детей на улице.

-У нас теперь женщина нигде не сможет родить и отдать ребёнка анонимно. Попадая в роддом, её никто не возьмёт без паспорта и других бумажек. От неё будут требовать раскрыть свою личность, а потом психолог будет уговаривать взять ребёнки себе. Государство просто пытается сделать так, чтобы мать взяла на себя ответственность. Это, конечно, всё чудесно, но ответственная мама не рожает, если нет условий. При отсутствии же необходимого у нас рожают чаще всего безответственные. В итоге они просто будут детей выбрасывать детей или делать что-то ещё хуже, - заявила специалист.

При этом Аликина отметила, что оценить преимущества системы бэби-боксов в России до сих пор так и не удалось, ведь эту систему внедрить в нашей стране не успели. Так что огромного роста случаев, когда родители бросают детей на улице, ждать не стоит.

-Их толком не поставили нигде, есть один бэби-бокс в Ленинградской области, в Перми один и ещё в паре городов поставили. Но массово их нигде не разрешают: ни администрация, ни Роспотребнадзор. В итоге эта система так и не заработала. Так что разницы мы не заметим, - заключила она.

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