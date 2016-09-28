В кабинете министров принятие законопроекта считают целесообразным в связи с необходимостью выполнения Россией положений Конвенции о правах ребенка.

– Cуществование в ряде субъектов Российской Федерации специально создаваемых мест для оставления детей после рождения нарушает статьи 6 — 9 и 19 данного международного договора, – говорится в ответе Правительства, опубликованном на официальном сайте Мизулиной.

Правда, в кабмине подчёркнули, что законопроект поддержат только при условии его доработки с учетом имеющихся замечаний.

В свою очередь, Елена Мизулина пообещала, что все указанные в официальном отзыве Правительства замечания могут быть легко устранены ко второму чтению законопроекта.

Напомним, законопроект, внесенный на рассмотрение Госдумы 1 июня 2016 года, предусматривает запрет на организацию анонимного оставления детей, в том числе, на создание и содержание специализированных мест для анонимного оставления ребенка. Другими словами, инициатива запрещает бэби-боксы на территории России. В настоящее время они существуют в Московской, Владимирской и Калининградской областях, на Камчатке и в Перми.

Законопроектом предусматривается административная ответственность юридических лиц за создание бэби-боксов. За такое правонарушение предлагается штраф в размере от одного миллиона до пяти миллионов рублей либо приостановление деятельности юрлица на срок до 90 суток.

По мнению Мизулиной, избавиться от бэби-боксов страна должна по трем основным причинам.

– Во-первых, государство не должно поощрять отказы от новорожденных. Отмечу, что практика тех стран, которые в разные время прибегали к использованию бэби-боксов, показывает, что после появления возможности для анонимного оставления детей число отказов от детей резко возрастало, – размышляет сенатор. – Во-вторых, само существование подобной возможности значительно повышает риски торговли детьми и иных сделок с ними, так как контроль за бэби-боксами невозможен. В противном случае утрачивается главный принцип — анонимности, без которого бэби-боксы лишены смысла.

Мизулина подчеркивает, что невозможно точно установить число детей, оставленных в бэби-боксах и установить, какова их дальнейшая судьба.

Третьим фактором по мнению парламентария стало нарушение права ребенка на идентичность, то есть права ребенка знать, кто его биологические родители, каково его происхождение.

– Я полагаю справедливым мнение, высказываемое многими специалистами, в разное время занимавшимися этой проблемой, — для решения проблемы подкидышей нужно вместо создания комфортных условий для отказа от ребенка сместить акцент на усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – считает Елена Мизулина.