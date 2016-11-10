Правительство Российской Федерации положительно оценило задумку о внедрении в автомобили "чёрных ящиков" и согласилось с целесообразностью данной идеи. Как сообщают "Известия", предложение настолько впечатлило чиновников, что уже 28 октября вице-премьер Аркадий Дворкович распорядился создать межведомственную рабочую группу, которая и займётся проработкой сценария по внедрению интеллектуальных телематических систем (ИТС).

В задачу ИТС будет входить как отслеживание технического состояния автомобиля, так и передача данных о движении транспортного средства. По задумке авторов проекта, это позволит регулировать потоки дорожного движения. Бюджет на реализацию идеи будет рассматриваться, когда будет проработан сценарий.

Как ожидается, в рабочую группу войдут представители Минпромторга, Минтранса, МВД, Минкомсвязи, Минфина и МЧС, Банка России, ГЛОНАССа и группы "АвтоНет".