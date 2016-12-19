Школьница прыгнула в Обводный канал сегодня, 19 декабря, утром. Довести попытку до конца ей не удалось, сообщает "Life 78".

Девушку спасли прохожие, вытащив из воды и вызвав скорую. Ее доставили в детскую городскую больницу № 2.

Как поясняется в СМИ, накануне девушка разместила в соцсетях прощальное селфи. А еще ранее, в 4:20 утра, оставила сообщение с изображением китов. Были ли такие действия попыткой привлечь внимание или же девушка действительно пыталась свести счеты с жизнью и является последовательницей нашумевших "групп смерти" - пока выясняется. Правоохранительные органы проводят проверку по делу.

Напомним, история с "группами смерти" началась в Рязани 25 декабря 2015 года, когда с собой покончила 12-летняя девочка. Тогда появилась статья о существовании групп смерти в соцсетях: "Разбуди меня в 4:20", "Море китов", "Тихий дом".

В Петербурге с середины ноября расследуется дело о "группе смерти", администратором которой является Филипп Лис, он же Филипп Будейкин. В 10 регионах России – Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Кемеровской и других областях проведены обыски у администраторов и участников "группы смерти", имеющих псевдонимы "Филипп Море", "Мирон Стех", "Хранитель Истины", и других. Молодые люди допрошены в качестве свидетелей. Все они дали развёрнутые и последовательные показания.

В частности, по их словам, Филипп Лис призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах во "ВКонтакте" к совершению суицидов.

Позже против администратора одной из "групп смерти" во ВКонтакте Филиппа Будейкина (Филиппа Лиса) было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.33, ст 110 УК. Сейчас Филипп находится в СИЗО в Петербурге. Сегодня, 19 декабря, он был направлен на стационарную психиатрическую экспертизу.