В понедельник, 14 ноября, пресса сообщила о скором разводе Хиллари Клинтон с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Речь шла о том, что после проигрыша на выборах президента страны Хиллари всё же подала на развод.
Газета Christian Times Newspaper утверждает, что заявление дама подала в суд округа Вестчестер штата Нью-Йорк ещё 10 ноября и публикует копию этого заявления. С разделе причин там указано – "непреодолимые разногласия".
Издание заявляет: Клинтоны решили проживать раздельно и разделить всё своё имущество. Отмечается, что муж и жена давно создают видимость совместной жизни. Но после проигрыша Хиллари на последних выборах необходимость в мифе о крепкой семье отпала сама собой.
Однако, скоро другое издание The Huffington Post написало о том, что информация Christian Times Newspaper – блеф.
Впрочем, сама Хиллари Клинтон и её окружение слухи о разводе никак не комментируют. Кроме того, ни одно крупное издание страны также информацию Christian Times Newspaper о разводе до сих пор не опровергло.
Справка
- Хиллари и Билл Клинтон познакомились в Йельском университете, где учились на юристов.
- Сыграли свадьбу в 1975 году.
- У них есть общая 36-летняя дочь Челси.
- В 1998 году в США разразился скандал вокруг отношений президента страны Билла Клинтона (тогда ему было 42 года) с практиканткой Белого дома Моникой Левински.
- Президент сначала открестился от этих отношений, но потом сознался, что действительно интимная связь между ними была.
- Билла Клинтона обвинили в лжесвидетельстве. Ему объявили импичмент. Хиллари же всё время была на стороне мужа и поддерживала его как могла.
- Неделю назад фотографы случайно засняли их прогулку в лесу, когда пара выгуливала своих собак.