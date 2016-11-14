В понедельник, 14 ноября, пресса сообщила о скором разводе Хиллари Клинтон с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Речь шла о том, что после проигрыша на выборах президента страны Хиллари всё же подала на развод.

Газета Christian Times Newspaper утверждает, что заявление дама подала в суд округа Вестчестер штата Нью-Йорк ещё 10 ноября и публикует копию этого заявления. С разделе причин там указано – "непреодолимые разногласия".

Издание заявляет: Клинтоны решили проживать раздельно и разделить всё своё имущество. Отмечается, что муж и жена давно создают видимость совместной жизни. Но после проигрыша Хиллари на последних выборах необходимость в мифе о крепкой семье отпала сама собой.

Однако, скоро другое издание The Huffington Post написало о том, что информация Christian Times Newspaper – блеф.

Впрочем, сама Хиллари Клинтон и её окружение слухи о разводе никак не комментируют. Кроме того, ни одно крупное издание страны также информацию Christian Times Newspaper о разводе до сих пор не опровергло.

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