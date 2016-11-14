В понедельник, 14 ноября, пресса сообщила о скором разводе Хиллари Клинтон с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Речь шла о том, что после проигрыша на выборах президента страны Хиллари  всё же подала на развод. 

Газета Christian Times Newspaper утверждает, что заявление дама подала в суд округа Вестчестер штата Нью-Йорк ещё 10 ноября и публикует копию этого заявления. С разделе причин там указано – "непреодолимые разногласия".

Издание заявляет: Клинтоны решили проживать раздельно и разделить всё своё имущество. Отмечается, что муж и жена давно создают видимость совместной жизни. Но после проигрыша  Хиллари на последних выборах необходимость в мифе о крепкой семье отпала сама собой.

Однако, скоро другое издание The Huffington Post написало о том, что информация Christian Times Newspaper – блеф.

Впрочем, сама Хиллари Клинтон и её окружение слухи о разводе никак не комментируют.  Кроме того, ни одно крупное издание страны также информацию Christian Times Newspaper о разводе до сих пор не опровергло. 

 

Справка

  • Хиллари и Билл Клинтон познакомились в Йельском университете, где учились на юристов.
  • Сыграли свадьбу в 1975 году. 
  • У них есть общая 36-летняя дочь Челси.
  • В 1998 году в США разразился скандал вокруг отношений президента страны Билла Клинтона (тогда ему было 42 года) с практиканткой Белого дома Моникой Левински. 
  • Президент сначала открестился от этих отношений, но потом сознался, что действительно интимная связь между ними была.
  • Билла Клинтона обвинили в лжесвидетельстве. Ему объявили импичмент. Хиллари же всё время была на стороне мужа и поддерживала его как могла.
  • Неделю назад фотографы случайно засняли их прогулку в лесу, когда пара выгуливала своих собак.