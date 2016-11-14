В российском информационном пространстве появилась и очень быстро распространилась новость о том, что Хиллари Клинтон подала на развод и уходит от своего мужа Билла. На фоне прошедших недавно выборов и неожиданной для многих победы Трампа, эта информация стала настоящей бомбой. При этом и источник казался очень достоверным — сайт газеты Christian Times. В итоге люди стали активно обсуждать, какая же Хиллари лицемерка и манипулятор.

В реальности вся история является вымыслом, который появился в иностранных медиа ещё 10 ноября, почти сразу после выборов. Статья по названием "Молния: Хиллари Клинтон подала документы на развод в суде Нью-Йорке" вышла на сайте, который имитирует знаменитое издание и почти всегда публикует различную мистификацию и поддельные новости. При этом статья сопровождается скриншотами документов, сделанными, вероятнее всего, в фотошопе. В них говорится о том, что причиной развода являются "непримиримые разногласия".

При этом стоит отметить, что создатели сайта Christian Times Newspaper, появившегося в прошлом декабре, не очень и старались, пытаясь повторить стиль настоящего издания Christian Times, существующего с 1997 года.