"МЧС предупреждает!" Сообщения с таким заголовком о предстоящем ливне или сильном ветре в Петербурге приходили на телефоны горожанам этим летом очень часто. В соцсетях появились фото, ярко иллюстрирующие, каким было лето-2016 в северной столице.

Так, автору этой новости за июль на телефон пришло около десяти предупреждений о плохой погоде от МЧС Петербурга. Правда, в июне и августе лишь по одному.

Правда, петербуржцы говорят, что смс-оповещения от МЧС приходят не всем. Так, абоненты "Билайн" не получают информацию о плохой погоде, а вот абоненты "МегаФон" - регулярно.

Дождливое лето-2016 стало поводом для шуток на просторах Сети. В блогах множились забавные картинки, яркие цитаты и чуть ли не пословицы и поговорки о погоде в Петербурге. Самыми популярными, пожалуй стали, карикатуры на тему "50 оттенков серого" и "20 видов дождя в Петербурге".

Были и такие шутки о дожде:

"В Москве дождь, в Уфе - дожди, в Анапе - дождик, в Петербурге - два дождя!"

Ну и хитом этого лета стало видео, которое распространил чуть ли не каждый второй пользователь соцсетей (см ниже) - тетка с двумя авоськами под зонтом скачет по лужам, высоко поднимая ноги.

Все фото из Instagram найдены под хэштегами #этопитердетка #дождьвспб #мчспредупреждает.

Добавим, лето-2016 в Петербурге признано самым дождливым за всю историю северной столицы. Такую информацию сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

– Рекордным был 1998 год, когда за лето выпало 382 мм осадков. Сейчас их выпало уже 395 мм, а с сегодняшним дождём – все 400, – заявил Колесов.

Синоптик также отметил, что за лето-2016 солнце в Петербурге светило не более шести часов в день. По подсчётам Гидрометцентра за прошедший тёплый сезон в городе было всего 542 солнечных часа.

Колесов добавил, что в последние дни лета ожидается выпадение не менее 20 миллиметров осадков. Кроме того, из-за циклонов в сентябре снова будет холодно и дождливо.