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 Опубликовано : Сегодня 10:59

Шнуров прокомментировал появление в 2017 году роботов-проституток

  • Данила Белов

"Вторжение человекоподобных роботов началось", – отметил музыкант

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров порадовал своих фанатов очередным актуальным высказыванием на происходящее в мире. В этот раз артист в своём Instagram прокомментировал проникновение в человеческую культуру первых роботов-проституток. По поводу данного события он написал "Ждём. Скорей бы Новый Год".

-Вторжение человекоподобных роботов началось с проникновения их в самое основание и первоисточник человеческой культуры. Нет, это не роботы-камнетёсы и не роботы-воины. Первые роботы естественным образом стали осваивать навыки древнейшей профессии. Роботы-проститутки для широкой общественности станут доступны уже в 2017 году. Ждём. Скорей бы Новый Год, - высказался на своей странице Шнуров, сопроводив комментарий селфи с манекеном в очках.

 

Добавим, что подписчики Шнурова неоднозначно восприняли слова музыканта. Некоторые из них отметили дороговизну приятного гаджета и посоветовали лидеру группы "Ленинград"  обратить внимание на более дешёвые варианты среди живых представителей этйо профессии. 

T00kiz: Они за нее 120к $ хотят.. Живая дешевле

misterikss: Даёшь киборгов ЖЁН !

Chegesar: @shnurovs Серый, клип пора мутить на эту тему. Новогодний )

kronov13: У нас не приживутся, на помойке будут через три дня валяться после покупки, сломанные...

pappugi_: Роботы отомстят

Отметим, что, вероятнее всего, комментарий Шнурова связан с появившейся в сети информацией о том, что в Швейцарии в 2017 году откроют секс-кафе с роботизированными проститутками. Хотя владелец кафе пока не получил разрешения от властей для начала работы своего заведения, тем не менее его открытие по-прежнему намечено на конец года. По данным издания, стоимость чашки кофе в "компании" с роботом составит 55 евро.

Добавим также, что роботы-проститутки уже давно используется в индустрии сексуальных развлечений, хотя их стоимость так высока, что нельзя сказать, что они доступны для  широкой общественности.

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