В Петербурге обнаружено более 120 килограммов мяса и молочных продуктов из Евросоюза, сообщает управление Россельхознадзора по Петербургу.

Сотрудники Россельхознадзора и Пулковской таможни при проверке двух индивидуальных предпринимателей, которые занимаются розничной торговлей нашли "санкционку": запрещённые к ввозу в Россию сосиски, колбасы, фрикадельки, творог, йогурты, сыры и сливочное масло. На этикетках мясных и молочных продуктов были указаны страны-производители, входящие в состав Евросоюза: Германия, Дания, Латвия, Испания, Италия, Польша, Швеция, Финляндия, Франция, Эстония.

Никаких ветеринарно-сопроводительных документов на запрещённую продукцию предприниматели, естественно, не смогли предъявить.

В соответствии с российским законодательством санкционные продукты были изъяты и сожжены.