Самый дорогой билет на новогодние каникулы оформлен из Екатеринбурга в чешские Карловы Вары в салон бизнес-класса, информирует портал Tutu.ru. Стоимость билета туда-обратно составила свыше 165000 рублей.

Вторым среди самых дорогих билетов в Европу стал билет бизнес-класса из Москвы в те же Карловы Вары за 123000 рублей.

На третье место неожиданно попало направление "Сочи-Вена": на рейс по этому маршруту был оформлен заказ стоимостью более 300 тысяч рублей, который включал в себя четыре билета в обе стороны в салон эконом-класса. Стоимость одного билета составила свыше 75000 рублей.

Четвёртое и пятое место в рейтинге заняли билеты с вылетом из Санкт-Петербурга в Прагу и на Тенерифе. Билет бизнес-класса из Питера в Прагу обошелся примерно в 70000 рублей, а на Тенерифе в в салон эконом класса - в 68000 рублей.

Самый дешевый билет в Европу куплен молодым человеком 20 лет ещё в середине августа из Москвы в Салоники на 28 декабря. Его стоимость - четыре с половиной тысячи в один конец.