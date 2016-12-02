Ученик 11 класса школы №1 города Кушвы Свердловской области Сергей Халявин создал компьютерную мышь для людей без рук.

Сергей признался Metro, что он – единственный ребёнок в семье с техническим складом ума. Его любимые предметы в школе – математика, физика, информатика, технология. А в будущем он мечтает стать инженером. Пока же Сергея переполняет множество креативных идей, и мышка для людей с ограниченными возможностями – лишь одна из многих.

– Идея с манипулятором появилась в 2015 году, – рассказывает Metro Сергей. – В нашей школе учится парень, у которого есть проблемы с руками. Вот я и подумал, почему бы не сделать для него мышь, с помощью которой он будет работать на компьютере. Сначала появились эскизы мыши, потом начали её дорабатывать.

В разработке проекта принимала участие преподаватель технологии из той же школы Оксана Фирсова. Мышка была создана за полгода, есть уже опытный образец.

Манипулятор Халявина и Фирсовой сделан в виде сандалии, в которую вмонтирована электрическая плата от оптической мыши. На его мыске расположены две объёмные кнопки и колёсико. В качестве дополнительной опции на сандалию установлена светодиодная лента, которая выполняет функцию светильника, а также помогает быстро находить мышку в тёмное время суток.

– Сандалия сделана из бука, лёгкого пробкового дерева, которое легко передвигается по любой поверхности пола, – говорит Metro Оксана Фирсова. – На манипулятор также нанесён специальный материал, благодаря которому нога не потеет и не мёрзнет.

Сергей и Оксана подали заявку на патент в качестве соавторов изобретения – они уверяют, что их манипулятор уникален.

– Что-то подобное пытались делать, но наше новаторство в том, что мы создали мышь в виде сандалии, – говорит Оксана Вениаминовна. – А ещё она выполняет функцию светильника.

Сергей Халявин отметил, что сам научился пользоваться своим изобретением, и оно, по словам юного Кулибина, очень удобно. А пока он собирается немного доработать проект.

– Хотелось бы сделать мышь беспроводной, сейчас она работает от USB-порта, – улыбается он.