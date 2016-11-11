Представители отечественной школы расстались с шахматной короной в 2007 году. Последним чемпионом мира был Владимир Крамник, который в 2008 году встречался с отобравшим у него титул индийским шахматистом Вишванатаном Анандом, но не смог вернуть его. С тех пор ни один россиянин не становился даже претендентом.

Спустя несколько лет у России появился шанс вернуть корону. В марте этого года 26-летний уроженец Крыма Сергей Карякин одержал победу на московском Кандидатском турнире и получил право встретиться с действующим чемпионом мира из Норвегии, 25-летним Магнусом Карлсеном, который обладает титулом с 2013 года.

Норвежца называют явным фаворитом предстоящего матча. Об этом говорят букмекеры и статистика встреч: шахматисты провели 21 «классическую» партию, из которых Карлсен выиграл четыре и проиграл одну.

Знаменитый советский гроссмейстер Анатолий Карпов в разговоре с Metro отметил, что, несмотря на то что Карлсен считается фаворитом, у Карякина есть шансы.

– Будем надеяться, что Карякин хорошо подготовился, знаю, что он готовился долго. Это уникальный шанс в жизни стать чемпионом мира и сыграть матч с чемпионом мира, – говорит Карпов. – Для него это пока задача свежая: если Карлсен уже два раза играл матч на первенстве мира, то у Карякина опыта меньше, но всё равно многое зависит от того, в каком состоянии они подошли к этому матчу. Первые партии это покажут.

По словам Карпова, его радует, что Карякин может вернуть корону России, которая славится своими шахматными традициями:

– Я желаю ему удачи, а как он сможет реализовать свои шансы, мы увидим в ближайшие дни.

Ещё один российский гроссмейстер Александр Грищук также считает, что у Карякина есть шанс.

– Нужно просто хорошо играть, матч длинный, 12 партий, на одной удаче его не выиграть, поэтому нужно играть как минимум не слабее соперника, – сказал Грищук Metro. – Если он будет получать позиции, которые ему по душе и которые он хорошо знает, то вполне есть шанс. Карлсен фаворит, но вот сейчас Хиллари Клинтон тоже была фаворитом, а победил Трамп.

Состоящий из 12 партий матч за звание чемпиона мира по шахматам будет проходить в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.