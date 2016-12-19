На YouTube появилось смешное видео из армии. На нём солдат показывает фокусы с "пюрешкой".

На записи боец демонстрирует прилипшее к тарелке картофельное пюре. С совершенно серьёзным выражением лица он поднимает тарелку и проводит над ней и под ней рукой, чтобы зритель удостоверился, что никаких невидимых нитей там нет. После под восторженные крики сослуживцев резким движением переворачивает тарелку, а пюре остаётся в ней.

После этого солдат решает усложнить себе задачу. Он втыкает в пюре вилку и снова переворачивает. Публика ликует – содержимое тарелки остаётся на месте.

Видео очень понравилось зрителям, всего за несколько дней его посмотрели более 530 тысяч раз.

– У нас дома из вашей пюрешки строят, – прокомментировал запись пользователь DelMaza;

– Помню я такую пюрешку. Год после армии на картофан без изжоги смотреть не мог)) – написал S.U.Mengel;

– Копперфильд, начало...) – подписал Владимир Д.