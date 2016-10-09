Трагический инцидент произошел на борту самолета Boeing 757 авиакомпании "Azur air", который совершал чартерный рейс из турецкой Антальи в Москву. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

- Во время полета одной из пассажирок - 50-летней женщине – стало плохо и она скончалась до того, как лайнер успел приземлиться в российской столице, - цитирует слова собеседника агентство.

По предварительным данным, умершая пассажирка страдала от хронического заболевания, внезапное обострение которого могло спровоцировать приступ острой сердечной недостаточности.