Уже со следующего года в квитанциях на оплату коммунальных услуг появится дополнительная строка "Плата за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО)". Это означает, что с 2017 года россияне должны будут отдельно оплачивать коммунальщикам вывоз мусора. Об этом "Российской газете" в интервью рассказал министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

По его словам, в каждом регионе будет установлен единый тариф, который, возможно, будет отличаться от нынешних. При этом глава ведомства затруднился уточнить, о каких именно цифрах будет идти речь. Об этом можно будет сказать лишь после выбора региональных операторов в каждом из субъектов России.

В копилку приятных новостей он также добавил тот факт, что начало года и вовсе может начаться для некоторых регионов горой мусора, так как не везде утверждены территориальные схемы обращения с отходами, а без них нет возможности выбрать оператора. В случае возникновения подобной ситуации, разбор полетов будет проводиться уже совместно с прокуратурой.

Отдельно министр выразил изданию слабую надежду на то, что оплата услуг за мусор не станет слишком уж тяжким бременем для россиян. Этого удастся достичь, по мнению Донского, благодаря тому, что региональный оператор выбирается на 10 лет, а это означает, что спланировать работу можно будет в рамках минимальных тарифов.

Напомним, что сейчас расходы на вывоз мусора включены в строку "содержание и ремонт жилого помещения".