За несколько дней с момента старта продаж смартфонов iPhone 7 и 7 Plus российские любители яблочной продукции потратили на новинки около двух миллиардов рублей.

По итогам первых выходных iPhone 7 и 7 Plus в российской рознице аналитики Hi-Tech Mail.Ru впервые с начала кризиса зафиксировали миллиардные продажи.

По объему потраченных средств на смартфоны Apple совокупная сумма продаж существенно обогнала прошлый год. А по структуре спроса россияне чаще стали покупать более дорогие версии.

В сравнении с iPhone 6s и 6s Plus новенькие смартфоны впереди и по количеству, и по деньгам. Прошлогодних моделей на старте было продано только 15 тысяч, вдвое меньше. Причём в этом году акцент больше сместился в сторону старших модификаций, тогда как раньше спрос тяготел к менее дорогим версиям, а модель 6s Plus была существенно менее популярна, чем основная.

В этом году 7 Plus не обогнал по популярности основную версию, но существенно прибавил в структуре продаж в первую очередь благодаря двум камерам.