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 Опубликовано : Сегодня 09:23

Россия одолела Чехию в выставочном матче по хоккею со счётом 4:3

  • Данила Белов

Следующая игра двух соперников пройдет в Праге 10 сентября

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Матч Россия-Чехия 8 сентября завершился со счётом 4:3 в пользу россиян, сообщает ТАСС. Изначально инициатива была на стороне чешской команды, но сборной России удалось быстро переломить ход игры и обыграть соперника. Следующий матч Россия-Чехия в рамках подготовки к Кубку мира пройдёт в Праге, игра состоится 10 сентября.

В сборной россиян в этой встрече выделились Артемий Панарин, забросивший шайбу на 19-й минуте, Владимир Тарасенко (26), Никита Кучеров (29) и Евгений Дадонов (49). У чехов счёт открыл Михал Кемпны на 4-й минут, далее последовала шайба Мартина Ганзала на 47-й, а потом Романа Полака на 58-й.

 

#ВпередРоссия

Видео опубликовано Alexandr Andreevich (@alexandr.andreevich)

Напомним, что Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборная России попала в группе B, где ей предстоит сыграть с командами Финляндии, Швеции и Северной Америки.

Хоккей Россия-Чехия 8 сентября: видео голов

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