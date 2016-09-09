Россия одолела Чехию в выставочном матче по хоккею со счётом 4:3

Матч Россия-Чехия 8 сентября завершился со счётом 4:3 в пользу россиян, сообщает ТАСС. Изначально инициатива была на стороне чешской команды, но сборной России удалось быстро переломить ход игры и обыграть соперника. Следующий матч Россия-Чехия в рамках подготовки к Кубку мира пройдёт в Праге, игра состоится 10 сентября.

В сборной россиян в этой встрече выделились Артемий Панарин, забросивший шайбу на 19-й минуте, Владимир Тарасенко (26), Никита Кучеров (29) и Евгений Дадонов (49). У чехов счёт открыл Михал Кемпны на 4-й минут, далее последовала шайба Мартина Ганзала на 47-й, а потом Романа Полака на 58-й.