Режиссёр Люк Бессон будет снимать фильм о подводной лодке «Курск» без участия российских специалистов. В Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников Metro подтвердили, что продюсеры будущей киноленты отказались от сотрудничества с нашими специалистами.

Сначала команда Люка Бессона собиралась тесно сотрудничать с российским Мин­обороны. Однако несколько месяцев назад стало известно, что наше военное ведомство отказало кинематографистам в съёмках фильма о трагедии «Курска» на одном из военных объектов страны.

– Год назад к нам в Клуб подводников обратился один из продюсеров фильма, – рассказал Metro Игорь Курдин, председатель клуба. – Мы выдвинули свои условия: предварительно мы должны увидеть сценарий будущего фильма. У нас был тесный опыт взаимодействия с создателями фильма «К-19: Оставляющая вдов», и мы хотели, чтобы он повторился снова. В итоге после этого к нам больше никто не обращался.

Кстати Cценария будущего фильма никто из специалистов так и не видел. • Опасения. Эксперты не исключают, что он будет носить антироссийскую направленность.

• Cлухи. Ходят слухи, что в будущем блокбастере именно наши военные будут сделаны главными виновниками случившегося с «Курском».

По словам Игоря Курдина, с родственниками погибших на «Курске» продюсеры фильма также не связывались.

ольга рябинина

- Люк Бессон – великий и талантливый режиссер, - продолжает Игорь Курдин. – И мы с самого начала понимали, что это будет не документальный, а художественный фильм. Но все же как сами российские подводники, так и родные погибшего экипажа очень хотели бы увидеть правдивый фильм об этой трагедии.