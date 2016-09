Река Далдыкан в Норильске окрасилась в ярко-красный цвет. По словам норильчан, река стала красной из-за работы расположенного рядом завода, сбрасывающего реагенты. Напомним, в конце августа министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской включил Норильск в число самых грязных городов страны. Экологическая ситуация обусловливается тем, что в городе расположены одни из крупнейших в мире горнодобывающий и металлопроизводящий комбинаты. #норильск #яжвк #norilsk #krasnews

