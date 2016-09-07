В среду в Сети появилось множество фотографий с красной рекой, которая получила свой цвет по неизвестным причинам. Судя по сообщениям, окрас сменила река Долдыкан, которая течёт неподалёку от Норильска. Интернет-пользователи предположили, что причиной загрязнения реки мог стать сброс с Надежинского металлургического завода.

Однако "РИА Новости" получило сообщение от заполярного филиала ОАО ГМК "Норильский никель", в котором опровергается информация о сбросе. Тем не менее, на данный момент производственные мощности завода были на время снижены. А рядом с рекой проводится мониторинг состояния окружающей среды.

"Мы увидели фотографии в интернете. На сегодняшний день Заполярный филиал компании "Норильский никель" не подтверждает факт утечек или аварийного сброса промышленных отходов производства в реку Далдыкан, что могло повлиять на её состояние", - сказано в сообщении.

В мэрии города агентству сообщили, что окрас реки не повредит жителям города, поскольку вода в город подаётся из совершенно других источников.

В Twitter и Instagram появились снимки с необычным явлением.