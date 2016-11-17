На одном из мексиканских пляжей фотографам удалось заснять отдыхающую голливудскую актрису Дрю Берримор. Снимки поразили интернет-пользователей.

На них видно, что звезда "Ангелов Чарли" находится не в лучшей форме. По мексиканскому пляжу она щеголяет в несуразном купальнике, который только подчёркивает проблемные места Берримор.

41-летняя актриса не только заметно постарела, но и располнела.

– Дрю, что с тобой случилось? – недоумевают поклонники звезды.

Звезда пока никак не комментирует, почему так запустила себя. Возможно, актриса просто готовится к новой роли.