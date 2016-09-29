После первого тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" лидирует в квартете, опережая голландский «АЗ» и ирландский «Дандолк» на два очка.

Впрочем, лидерство «Зениту» далось ценой невероятных усилий. В стартовом поединке против «Маккаби» команда Мирчи Луческу сумела отыграть три гола и добиться итоговой победы со счётом 4:3.

А вот сопернику "Зенита" – "АЗ" – повезло куда меньше. Голландцы во встрече с «Дандлоком» уверенно вели в счёте, но на 89-й минуте пропустили гол, который и стоил им победы.

Футбол. Лига Европы. "Зенит-"АЗ" 29 сентября 2016: прогнозы

К предстоящему поединку зентовцы подходят не в самом оптимальном составе. Так, предыгровую тренировку пропустили защитники «Зенита» – Юрий Жирков и Иван Новосельцев. Участие этих футболистов в сегодняшней игре находится под вопросом.

Зато отличную форму набрал главный голеадор клуба – Дзюба. Артём окончательно залечил свою травму и принялся штамповать результативные действия. В последних трёх матчах Артём забил три гола и отдал две голевые передачи. Даже тренер «Анжи» Павел Врба после матча с «Зенитом» в интервью называл форварда не иначе как «гениальным Дзюбой».

Сегодня всю мощь атакующей линии «Зенита» на себе прочувствуют защитники «АЗ». Зенитовцы выглядят фаворитами предстоящего матча. Букмекеры дают на победу сине-бело-голубых мизерный коэффициент – 1,48.

Встреча «Зенита» и «АЗ» 29 сентября 2016 состоится на «Петровском» в 22.05 по московскому времени. Прямую трансляцию матча "Зенит" - "АЗ" покажет телеканал "Матч ТВ". Начало в 21.55.

Алексей Стрепетов, бывший игрок «Зенита», о матче "Зенит-"АЗ" 29.09.2016:

- Будет обидно, если Жирков пропустит матч "Зенита" с «АЗ». Юрий набрал очень приличную форму. Я думаю, что Кришито займёт привычную позицию на левом фланге, а в центре сыграют Нету и Ломбертс. Дзюба на любую игру выходит заряженным, поэтому я думаю, что и с «АЗ» он проявит свои бомбардирские качества. Если «Зенит» покажет ту комбинационную игру, которую он демонстрировал в последних матчах, то я ставлю на наш клуб.

Футбол. Лига Европы.

"Зенит" две недели назад в Тель-Авиве обыграл местный "Маккаби". За пятнадцать минут до конца встречи "Зенит" уступал израильтянам с разницей в три мяча. Однако подопечные Мирча Луческу не только смогли сравнять счет, но и в добавленное время вырвать победу.

"Зенит" стал третьим клубом в истории Лиги Европы, который победил, проигрывая по ходу матча три мяча.